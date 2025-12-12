Tyúkluxus! Molnár Miléna új szintre emelte a baromfi-lakberendezést: függöny is került a tyúkólra

RETRO RÁDIÓ

Talán az ország legnagyobb luxusban élő tyúkjai laknak a TikTok-sztár farmján. Molnár Miléna átadta az ország legotthonosabb tyúkólát.

Szerző: K. G.
Létrehozva: 2025.12.12. 14:30
Molnár Miléna influenszert kevés embernek kell bemutatni, hiszen Eta nevű tyúkjával letarolta a TikTokot és a szárnyas tragédiájakor egy ország szíve dobbant az övével együtt. A vidéki élet bemutatása és kis kedvencei szokatlan élete tette Milénát országos jelenséggé. A fiatal tartalomgyártó, miközben egyszerre humorral és szeretettel mesél a tyúkok világáról, a legújabb videójával újrafogalmazta a tyúkól rideg világáról alkotott képet.

Molnár Miléna várta már, hogy a függöny felhelyezésével elkészüljenek az utolsó simítások is az ólban.
Molnár Miléna az utolsó simításokat végzi a tyúkólban Fotó: Molnár Miléna/Instagram

Molnár Miléna deluxe szobával lepte meg kedvenceit

Molnár Miléna luxusól-építészeti elképzelése ismét forradalmasítja azt az idejétmúlt gondolkodást, hogy a tyúkoknak elég egy kis szalma, víz és mag. A fiatal influenszer ezúttal egészen új szintre emelte a „komfortos ól” fogalmát: a baromfiknak szánt nappaliba ugyanis függönyök is felkerültek. Igen, jól látja a kedves olvasó, függönyök – és nem is akármilyenek. Olyan darabok, amelyek láttán a luxushotel menedzserei is a homlokukhoz csapnak. A legfrissebb, egy napig látható videójában, amely természetesen tarolt Molnár Miléna TikTok-oldalán, azt mutatta meg, hogyan tette fel az utolsó, régóta várt függönyt a tyúkól ablakára. Aki látta, bizonyára egyszerre ámult és mosolygott azon tanakodva, hogy vajon Európa bármely más szárnyasa él-e ilyen feltételek között. Miléna mindössze annyit fűzött a poszthoz: „Az utolsó függöny is megérkezett, végre!” – és ezzel gyakorlatilag megnyitotta a kontinens legotthonosabb ólját.

A tyúkok nem mindennapi körülmények között hajthatják nyugalomra a fejüket esténként 
Fotó: Molnár Miléna/Instagram

Molnár Miléna nevelt lánya egyidős vele

A cikk azonban nem lenne teljes anélkül, hogy megemlítsük: Miléna az utóbbi hetekben nemcsak a farmján, hanem a Megasztár stúdiójában is feltűnt. Nem, nem új karriert választott, és nem is a színpadra készült – hanem a nevelt lánya miatt szurkolt a nézőtéren. A Megasztár idei győztese, Lengyel Johanna számára sokat jelentett az influenszer támogatása, noha sokan elsőre nem is gondolták, hogy a két fiatal között milyen családi kapcsolat áll. A Megasztár-győztes és az influenszer ugyanis közel egyidős, hiszen Molnár Miléna párja, Johanna édesapja, aki 27 évvel idősebb az ország első számú tyúkanyójánál. Így történt, hogy miközben Miléna nappal függönyöket varratott a tyúkok luxuslakosztályához, este már a családdal a sztárjelöltért tapsolt Budapesten a televízió stúdiójában. Ha valaki azt mondja, hogy a vidéki élet unalmas, annak csak annyit üzenhetünk: nézze meg Miléna videóit – és készüljön fel, mert egy eddig ismeretlen tyúkuniverzum tárja fel világát előtte.

 

 

