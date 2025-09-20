Horváth László: nehezebb megküzdeni a kábítószerrel, mint megnyerni egy világbajnoki címet

A kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos hálás Kucsera Gábornak
Horváth László a Digitális Polgári Körök első országos találkozóján nyilatkozott a HírTV-nek. A kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormány elmondta, hogy az elmúlt félévben hatezer büntetőeljárás indult, több int egy tonna kábítószert vontak ki a feketepiacról és 900 millió vagyont vontak el a kereskedőktől - írja a Ripost.
A politikus felhívta a figyelmet, hogy az online tér nagyon veszélyes tud lenni, mivel a fiatalokat olyan médiatartalmakkal árasztják el az online térben, amelyek a kábítószer használatot és életvitelt egy pozitív, követendő, divatos színben tűntetik fel.
Horváth László elmondta, hogy hálás Kucsera Gábor világbajnok sportolónak, aki elfogadta a meghívást, és alapító tagja lett a Drogellenes Digitális Polgári Körnek.
Nagyon fontos, hogy akik már megjárták ezt a személyes poklot, azok elmondják, hogy a kábítószer egy rossz döntés volt, és ebből a rossz döntésből kijönni, megküzdeni vele az néha nagyobb küzdelem, mint elnyerni egy világbajnoki címet. Ha ezt valaki olyan mondja, aki átment ezen, az úgy gondolom, hogy az emberek felé egy hiteles közlés.
Amint arról korábban a Bors napilap beszámolt, komoly támadások érték Kucsera Gábort ellenzéki oldalról amiatt, hogy tagja lett a Drogellenes Digitális Polgári Körnek. A kétszeres világbajnok sportoló azonban kiállt döntése mellett, és úgy fogalmazott:
Akadnak, akik most viccet csinálnak a Drogellenes Digitális Polgári Körhöz történt csatlakozásomból, de szerintem egy globális problémáról beszélünk és a történet nem pártfüggő. Teljesen mindegy, hogy Tisza, vagy FIDESZ. A drog elleni harc nem jobb, vagy baloldal kérdése. A kábítószer jelen van a fiatalok körében. Egy buliban szerintem alig akad olyan fiatal, aki ne próbálta volna már ki a drogok valamelyik formáját. Azt gondolom, hogy a téma teljesen pártfüggetlen. Én értem, hogy itt most megy ez a gyűlöletcunami, amit egymás között gerjesztenek az emberek, de azt is gondolom, hogy ez így nem jó út és nem jó irány. Ha tudunk segíteni embereknek, akkor meg kell tennünk. Szakosztályvezető vagyok és nyolcvan gyermek van a kezem alatt. Az elmúlt öt évben több száz fiatalt táboroztattam és van három gyönyörű gyermekem.
