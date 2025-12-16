Vásáry André meglepő dolgot árult el magáról

Vásáry André a Sztárban Sztár egyik kedvelt szereplője volt. Bár a műsor Dér Heni győzelmével ért véget, André is kiválóan helytállt, és az elképesztő átalakulásai révén megtudhattuk, hogy rendkívül sokoldalú a sztár. Most azonban egy egészen új oldaláról ismerhetjük meg.

Vásáry André rendszeresen jótékonykodik, rendkívül fontosnak tartja, hogy segítsen (Fotó: Erdős Áron)

Vásáry André jótékonykodása

Nemcsak a hangjával, hanem a szívével is rendszeresen segít másokon Vásáry André. Az énekes nemrég az Együtt az Autistákért Alapítvány jótékonysági sütivásárán vett részt, ahol állat asszisztált terápiák támogatására gyűjtöttek. „Egy felkérést kaptam, és örömmel vállaltam. Az állatvédelemben egyébként is gyakran részt veszek kampányokban, így ez nagyon közel állt hozzám. Ráadásul az egésznek csodás hangulata volt, mindig boldogan segítek” – mesélte.

André a konyhában?

Bár a sütivásár kapcsán sokan gondolnák, hogy André otthon is magabiztosan mozog a konyhában, ő gyorsan eloszlatta ezt a képet.

Abszolút nem vagyok konyhatündér. Most jöttem rá, hogy tavaly karácsonyra kaptam a szüleimtől egy air fryert, és most használtam először

– nevetett. Bevallása szerint sem sütni, sem főzni nem szokott, de nagy csodálója azoknak, akik ebben örömüket lelik. „Én tényleg nem tudok főzni. Nagyon ritkán, a mesterséges intelligencia segítségével sikerül összehozni valamit” –vallotta.

Vásáry André nem szeret bajlódni a házimunkával, inkább munkára fordítja ezt az időt (Fotó: Erdős Áron)

Voltak azért próbálkozásai a múltban, amelyek nem mindig végződtek túl jól. „Egyszer megpróbáltam halat készíteni segítség nélkül, de borzalmas lett” – idézte fel őszintén. Úgy érzi, a főzés nem lenne lehetetlen, egyszerűen nem érdekli igazán. „Biztos nem nehéz megtanulni, csak engem nagyon hidegen hagy. Volt pár sikertelen élményem, de nem csak ezért nem erőltetem” – mondta Vásáry André. Egy dolog viszont biztos, a mesterséges intelligencia az életének része lett és nem csak a főzésben nagy segítség, mert a legapróbb kérdésében is szokta a segítségét kérni.

Ki takarít otthon?

André ritkán enged betekinteni a magánéletébe, most viszont elárulta, hogy ki az a titokzatos személy, aki végzi az otthoni feladatokat. A házimunka kérdésében André kifejezetten praktikus szemléletet vall, ezt sem bízza a véletlenre. Bár a mesterséges intelligencia nem tudja kisegíteni, van megoldása erre a problémára is.

Van egy nagyon kedves takarítóhölgy, a mosogatógép pedig mosogat. Szerintem, ha a XXI. században ennyi segítség áll rendelkezésünkre, akkor használjuk ki

– mondta. Volt idő, amikor mindent maga csinált, de jelenleg annyira elfoglalt, hogy ez már nem fér bele. „Így lekerül rólam a házimunka terhe, könnyebb a feladataimra koncentrálni. Ráadásul ez neki munka, nekem segítség, szóval végül mindenki jól jár” – zárta gondolatait Vásáry André.