Vásáry André megrázó vallomása: Elkezdtem nézni a neten, hogy lehet fájdalommentesen meghalni

A különleges hanggal megáldott énekes a Palikék Világa by Manna Szóló című műsorában vendégeskedett. Nemcsak a karrierje, hanem a magánélete is szóba került. Vásáry André őszintén vallott életének legmélyebb pontjáról.

Magánélete és karrierje egyszerre alakult rosszul Fotó: Máté Krisztián

Magánélete és a karrierje is rosszul alakult

Felidézte az az időszakot, amikor a koronavírus-járvány alatt minden rosszul alakult. Unaloműzésképpen komolyabban elkezdett edzeni, de akkoriban készült az a fotósorozat is róla, ami miatt az önbizalma egyszerre megszűnt létezni, és összecsaptak a feje fölött a hullámok.

„Esküszöm, hogy lelkileg akkor voltam a legrosszabb állapotban. Komolyan. Akkor magánéleti dolgok is voltak, meg szakmai, meg lehet ilyen életközepi válság, nem tudom. Krízisben voltam. Nem akarok nagyon drámázni, és ez egy régi sztori – de tudom, hogy ez lesz a címe, hogy André öngyilkos akart lenni, de konkrétan volt egy olyan időszak, amikor elkezdtem nézni a neten, hogy lehet a legfájdalommentesebben meghalni. Sosem jutottam el odáig, de elkezdtem gondolkodni, hogy ez az egész annyira nem” – mesélte a Csillag születik felfedezettje.

Akkor minden összejött. Szakmailag nem minden úgy alakult, ahogy szerettem volna. Az emberek nagyon sok mindent nem látnak, de nekem voltak nagyon komoly külföldi lehetőségeim, aláírt szerződések, olyan műsorok, amik Európa-szerte láthatók és ismertek.

„És az utolsó percben mégsem. Magánéletileg akkor volt egy nagyon nagy törés, egy hétéves kapcsolatom ért véget” – árulta el.

Ma már nem engedi meg magának, hogy újra behúzza a depresszió Fotó: Máté Krisztián

Pszichológushoz járt

André szerint akkoriban semmi nem volt rendben az életében, ezért orvosi segítséget is kért, azóta túljutott a mélyponton és ma már boldogan éli a mindennapjait.

Akkor már jártam pszichológushoz, ez nagyon fontos szerintem. Valahogy szépen alakult.

„A Covidnak is vége lett, jött egy új kapcsolat, szakmai dolgok is beindultak… Egy biztos, hogy megtanultam azt, hogy nem lehet ilyen mélyre lemenni még egyszer. Most már tudom a technikákat, és meg tudom figyelni magamon, ha következik ez a fázis. Amikor elkezdődik ez a deprimálódás, akkor nagyon oda kell figyelni” – fűzte hozzá az énekes.