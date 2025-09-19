Sztárban Sztár All Stars: Nem hiszed el kitől kapott üzenetet Vásáry André!

Vásáry André a következő Sztárban Sztár All Stars előadásában egy női énekes szerepébe fog bújni, erről pedig a Tv2 Mokka című műsorában beszélt, ahol azt is megosztotta, hogy különleges üzenetet kapott az általa megtestesítendő előadótól.

Vásáry André a mostani felkészülést nehezebbnek érzi annak tudatában, hogy az eredeti előadó tud a rászabott feladatról Fotó: Saját / Vásáry André

Vásáry André szívhez szóló üzenetet kapott

Dimash-kén énekelt hatalmasat Vásáry André, a zsűri véleményét mégis megosztotta a produkciója. Most vasárnap egy női előadó bőrébe bújik az énekes - hangzott el a Mokka című műsorban. A különleges hangú énekes elmondta, hogy a mostani adás is nagyon izgalmas lesz, ugyan is Sabrina Salerno bőrébe bújik majd, aki nem mellesleg egy személyre szóló üzenetet küldött az énekes számára.

Szia André! Csak szerettem volna sok sikert kívánni a produkciódhoz, biztos vagyok benne, hogy mindent beleadsz, úgyhogy szorítok neked!

- mondta az énekesnő a videóban, melynek végén egy puszit is küldött André számára.

„Először az is megdöbbentő volt, hogy őt kell megformálnom, mert teljesen a másik végén van annak a skálán, amin Dimash van, vagyis, ami én vagyok. Nagyon érdekes ez a sztori, mert egy olasz énekes barátommal beszélgettünk, és kérdezte, hogy mit fogok énekelni, és mondtam, hogy Sabrinát, és mondta, hogy neki konkrétan barátja ” - aztán hozzátette, hogy az énekes barátja felvette az énekesnővel a kapcsolatot, így sikerült személyes üzenethez jutnia Andrénak.

Az énekes egy kicsit tehernek érzi, hogy az általa majd megformált énekesnő tud arról, hogy André őt fogja a vasárnapi adásban alakítani, egyáltalán nem szeretné az eredeti előadót kicsúfolni. Elmondása szerint rengeteg videót nézett az énekesnőről, és igyekszik a lehető legjobb tudása szerint megformálni az aranytorkú tehetséget.