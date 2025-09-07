RETRO RÁDIÓ

Sztárban Sztár: tombol a feszültség, Lékai-Kiss Ramóna durván beszólt Liptai Claudiának

Wolf Kati produkciója után elszabadultak az indulatok.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.07. 21:26
Módosítva: 2025.09.07. 21:27
Wolf Kati döbbenetesen nehéz feladatot kapott a Sztárban Sztár All Stars műsorában. Tehetsége azonban ismét megmutatkozott, csak ámulatot hagyott maga után Psota Irénként, akinek még a mimikáját is tökéletesen le tudta utánozni. Lékai-Kiss Ramóna megdicsérte Wolf Kati színésztudását, eközben azonban beszólt zsűritársának, Liptai Claudiának.

Sokan nem is tudják, hogy mennyire nehéz ilyen huzamosabb ideig fintorogni, leszámítva a Claudiát.

"A Ramóna a jövőhéten is jön?" - tette fel ezután a kérdést Liptai Claudia. 

A kis cicaharc után a pontot az i-re Vásáry André tette fel produkciójával, aki Dimashként énekelt hatalmasat, a zsűri azonban az apróbb hibák miatt Wolf Katit preferálta. Ezután a nézőkön volt a sor, akik Andrét juttatták tovább! Wolf Kati végül nem kapott szívet a zsűritől, így ő a műsor első kiesője.

 

