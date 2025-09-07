Sztárban Sztár: Nótár Mary komoly felajánlást tett Hans Sigl-nek, majd jött a fordulat

Nagy Adri Connie Francis Pretty Little Baby dalával állt színpadra, és ellopta a szíveket a Sztárban Sztár All Stars stúdiójában. Mind a külsejével, mind elképesztő teljesítményével lenyűgözte a zsűritagokat, főleg a férfiakat. Stohl András és Hans Sigl sem titkolta, el lettek varázsolva, így aztán nem volt könnyű helyzetben a párbajtársként színpadra lépő Nótár Mary.

Fotó: MATE KRISZTIAN

Mary Cher Dov'è l'amore című dalát énekelte, és nem kérdés, világszínvonalú produkciót nyújtott. A szavazás során viccesen Hang Sigl megjegyezte, mindkét hölggyel randizna, amire Mary el is hívta egy cigánybálba. A közönségszavazás Mary győzelmével zárult, ám a zsűri nehezen viseli a stresszes helyzeteket: Kiss Ramóna azonnal adott is egy szívet Nagy Adrinak, így ahogy Varga Viktor, ő is esélyes arra, hogy folytassa a küzdelmet.