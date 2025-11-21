Balogh Eleni végre elárulta: ez teszi őt igazán boldoggá

Balogh Eleni nagy népszerűségnek örvend. A korábban Miss Balaton győztes szépség a TV2 Szerencsekerék című műsorból tett szert nagy ismertségre, ahol Sydney van den Bosch-t váltotta a műsor Szerencselányaként, és a nézők azonnal a szívükbe zárták. Most viszont egészen új szerepben ismerhetjük meg.

Balogh Eleni boldog párkapcsolatban él (Fotó: TV2)

Balogh Eleni a filantróp

Kevesen tudják róla, de a csillogó reflektorfény mögött mindig élt benne a vágy, hogy akinek tud, segítsen. Pár napja Instagram posztban hívta fel a figyelmet egy hajléktalan férfira, akinek munkát próbált találni és úgy néz ki, talán sikerrel is zárul a keresés. Nagyon fontosnak tartja, hogy ilyen módon is használja az ismertséget. Balogh Eleni párja szintén támogatja ebben.

„Próbálok erre is nagyobb figyelmet szentelni az oldalamon, ahogy tudok, és van lehetőségem, mindig próbálok segíteni azoknak az embereknek, akiknek nem adatott meg minden. Úgy gondolom, hogy az ismertség egy olyan dolog a kezemben, amit fel kell használni ilyen dolgokra is” – állította a modell.

A népszerűség pozitív oldala

Eleni karrierje gyorsan ível felfele. Ma már úgy érzi, az egyik valódi érték abban rejlik, ha az ismertséget pozitív dolgokra használja fel. Nemrég előfordult egy olyan eset is, amikor egy konkrét kérdéssel kereste meg valaki.

Egy háromgyerekes édesanya rám írt, három gyermeke van, és anyaotthonban él, ő kért tőlem segítséget. El szeretnék menni hozzájuk az anyaotthonba, beszélni velük, és utána mesélni a történetükről. Szeretnék ennek hangot adni. Jött egy hosszú üzenet, amiben elmesélte mi van velük. Megérintett a történet, rögtön éreztem, hogy segíteni szeretnék. Remélem kicsit boldogabbá tudom tenni a napjaikat

– részletezi lelkesen Eleni.

Balogh Eleni pozitív dolgokra szeretné használi az ismertségét (Fotó: Gáll Regina Adrienn)

Az ünnepek miatt, most még több figyelem irányul a nehéz sorsú családokra, emberekre. Eleni szerint, az lenne a legjobb, ha ez nem csak szezonális lenne.

Nagyon jó, hogy karácsonykor jobban odafigyelnek az emberek egymásra, de ezeknek az embereknek egész évben nagy szükségük van a segítségre. Erre szeretném felhívni a figyelmet

– folytatta a Szerencselány.