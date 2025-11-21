Balogh Eleni végre elárulta: ez teszi őt igazán boldoggá
A népszerű modell a Tv2 Szerencsekerék című műsorában vált országosan ismertté. Balogh Eleni most egy új oldalát mutatta meg, amit bizonyára nem sokan ismernek.
Balogh Eleni nagy népszerűségnek örvend. A korábban Miss Balaton győztes szépség a TV2 Szerencsekerék című műsorból tett szert nagy ismertségre, ahol Sydney van den Bosch-t váltotta a műsor Szerencselányaként, és a nézők azonnal a szívükbe zárták. Most viszont egészen új szerepben ismerhetjük meg.
Balogh Eleni a filantróp
Kevesen tudják róla, de a csillogó reflektorfény mögött mindig élt benne a vágy, hogy akinek tud, segítsen. Pár napja Instagram posztban hívta fel a figyelmet egy hajléktalan férfira, akinek munkát próbált találni és úgy néz ki, talán sikerrel is zárul a keresés. Nagyon fontosnak tartja, hogy ilyen módon is használja az ismertséget. Balogh Eleni párja szintén támogatja ebben.
„Próbálok erre is nagyobb figyelmet szentelni az oldalamon, ahogy tudok, és van lehetőségem, mindig próbálok segíteni azoknak az embereknek, akiknek nem adatott meg minden. Úgy gondolom, hogy az ismertség egy olyan dolog a kezemben, amit fel kell használni ilyen dolgokra is” – állította a modell.
A népszerűség pozitív oldala
Eleni karrierje gyorsan ível felfele. Ma már úgy érzi, az egyik valódi érték abban rejlik, ha az ismertséget pozitív dolgokra használja fel. Nemrég előfordult egy olyan eset is, amikor egy konkrét kérdéssel kereste meg valaki.
Egy háromgyerekes édesanya rám írt, három gyermeke van, és anyaotthonban él, ő kért tőlem segítséget. El szeretnék menni hozzájuk az anyaotthonba, beszélni velük, és utána mesélni a történetükről. Szeretnék ennek hangot adni. Jött egy hosszú üzenet, amiben elmesélte mi van velük. Megérintett a történet, rögtön éreztem, hogy segíteni szeretnék. Remélem kicsit boldogabbá tudom tenni a napjaikat
– részletezi lelkesen Eleni.
Az ünnepek miatt, most még több figyelem irányul a nehéz sorsú családokra, emberekre. Eleni szerint, az lenne a legjobb, ha ez nem csak szezonális lenne.
Nagyon jó, hogy karácsonykor jobban odafigyelnek az emberek egymásra, de ezeknek az embereknek egész évben nagy szükségük van a segítségre. Erre szeretném felhívni a figyelmet
A világ legértékesebb kakaóscsigája
Elenivel gyakran előfordul, hogy az utcán élő emberekhez fordul, megkérdezi mire van szükségük, és azt meg is vásárolja nekik. De történt egy igazán elgondolkodtató történet is vele.
„Volt, hogy kérdeztem, mire van szüksége, mi az, amire igazán vágyik és azt mondta, hogy egy kakaóscsigára. Könnybe lábadt a szemem. Olyan szerencsés vagyok, hogy én bármikor vehetek magamnak, amikor megkívánom. Valakinek meg ez jelenti a legnagyobb boldogságot! Jó érzés, ha valakinek mosolyt csalok az arcára, talán jobb lesz tőle a napja, vagy hete. Ez nekem a legfontosabb” – meséli Eleni.
Az emberek gyakran félreértik a segítő szándékot
Eleni úgy gondolja, az emberek gyakran rosszul értelmezik, ha egy híresség jótékonykodik.
„Azt hiszik, azért csináljuk, hogy mutassunk valamit. Én sosem gondoltam ilyenre, egyszerűen elképesztő érzés segíteni másoknak. Erre biztatok mindenkit. Szeretném felhívni az emberek figyelmét, így hátha, ők is több empátiával fordulnak mások felé” – zárja gondolatait a modell.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre