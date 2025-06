Ettől mindenki elérzékenyül: megható sorokkal köszöntötte fel nagybeteg édesapját Bruce Willis lánya

Az Egészségvonal szerint általában 5-15 évvel élik túl a betegek a diagnózist. Végstádiumban akár némává, önellátásra képtelenné válhatnak. A betegség nem csak a betegnek, hanem a hozzátartozóknak is nagy érzelmi megterhelést jelent, ezért Magyarországon is léteznek támogató csoportok a demenciában érintetteknek és a családtagjaiknak is.