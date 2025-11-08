Egyre aggasztóbb Bruce Willis állapota: már csak így tud sétálni a színész

Mint az ismert, Bruce Willis 2022-ben visszavonult a színészettől, miután előbb afáziát, majd utána frontotemporális demenciát diagnosztizáltak nála. Az akciósztár állapota azóta folyamatosan romlik, sőt nemrégiben a családja úgy döntött, hogy egy különálló, egyszintes épületbe költöztették, ahol egy orvosi csapat éjjel-nappal figyel rá.

Bruce Willis gondozója segítségével sétált a tengerparton Fotó: Northfoto

A napokban Bruce Willisről egy lesifotó készült, amelyen az látható, amint amint gondozója kezét foga sétál a tengerparton. A kép azt követően került nyilvánosságra, hogy a színész volt felesége, Demi Moore New Yorkban egy jótékonysági rendezvényen vett részt, az akciósztár tiszteletére. Bruce Willis az eseményen nem jelent meg, ami nem meglepetés, mivel a színész a diagnózisa óta nagyon ritkán jelenik meg a nyilvánosság előtt.

Családja 2023-ban jelentette be, hogy frontotemporális demenciát (FTD) diagnosztizáltak Bruce Willisnél, amely a demencia egy olyan formája, amely az agyi és nyelvi képességekért felelős területek gyors hanyatlását okozza - emlékeztet cikkében a Daily Mail.

Íme a szívszorító fotó Bruce Willisról, amelyen látható, ahogy gondozója segítségével közlekedik: