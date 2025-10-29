Őszinte vallomást tett Demi Moore: megcsalta férjét az esküvő előtti éjszakán
A színésznő nyíltan beszélt arról, hogy első férjét, Feddy Moore-t megcsalta. Demi Moore még csak tinédzser volt, amikor eljegyezték.
Demi Moore, aki több mint 40 éve ismert a szakmában először vehette át az Oscar-díjat, őszintén bevallotta, hogy az első esküvője előtti éjszakán más utat választott, mint a legtöbb menyasszony 1981-ben.
Demi Moore első házassága négy évig tartott
A házasságuk azonban göröngyösen indult. Demi bevallotta, hogy az esküvő előtti éjszakán titokban elhagyta a szobáját, hogy találkozzon egy férfival, akivel a forgatáson ismerkedett meg. A 2019-ben megjelent Inside Out című könyvében így írt:
Az esküvő előtti éjszakán, ahelyett, hogy a fogadalmaimon dolgoztam volna, felhívtam egy srácot, akivel egy filmforgatáson találkoztam. Kikúsztam a saját lánybúcsúmról, és elmentem a lakására. Miért tettem? Miért nem mentem el ahhoz a férfihoz, akivel az életem hátralévő részét terveztem leélni, hogy kifejezzem a kételyeimet? Mert úgy éreztem, nincs helye annak, hogy megkérdőjelezzem, amit már elindítottam. Nem tudtam kilépni a házasságból, de szabotálhattam azt.
Hozzátette, hogy egyáltalán nem zavarta, hogy Freddy korábbi házasságát tönkretette, hiszen ők mindössze néhány hónapig jártak, mielőtt megkérte a kezét.
Önző tinédzser voltam, akit nem neveltek tisztelettel a házasság intézménye iránt
- vallotta be Demi Moore.
A színésznő később Bruce Willisszel kötötte össze életét, akivel három gyermeket neveltek együtt, mielőtt 2000-ben úgy döntöttek külön utakon folytatják, de továbbra is közeli kapcsolatot ápol a híres színésszel, aki demenciával küzd.
A Die Hard sztárjával való válás után Demi Moore Ashton Kutcherhez ment hozzá, akivel nyolc évig éltek házasságban, mielőtt 2013-ban elváltak - számol be róla a Ladbible.
