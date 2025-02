Megtette a bejelentést Bruce Willis lánya

Rumer Willis február 3-án egy új interjúban osztott meg friss híreket Bruce Willis egészségi állapotáról, és arról, hogyan áll egy egységként a színész családja a demenciával küzdő sztár mögött – írja a Life.

Az egész világ Bruce Willisért aggódik

A színésznő a Loose Women című brit beszélgetős műsorban szerepelt február 3-án, ahol elmondta, hogy 69 éves apja, Bruce Willis hol tart a demencia elleni küzdelmében, milyen állapotban van jelenleg, kell-e aggódnia érte, és mit tesz a család, hogy a színész minél jobban érezze magát.

Bruce Willis családja a színész frontotemporális demenciája és a kaliforniai erdőtüzek között lavírozik

A videóinterjúban Rumer Willis arra a kérdésre, hogy van az apja, Bruce Willis, szűkszavú választ adott: „Remekül van” — mondta, és elmagyarázta, hogy jelenleg a családja „leginkább a kaliforniai tüzekkel” foglalkozik, hisz ott élnek, és „meg akarnak győződni arról, hogy minden rendben van”, majd az egymás iránti támogatásukról beszélt.

„A családban mi mindannyian nagyon közel állunk egymáshoz, úgy gondolom, az, ahogy összefogunk egymásért, egymással, csodálatos. Mi tényleg egy egység vagyunk” — folytatta Rumer.

Az interjúban Rumer arról is beszélt, hogy hálával tekint vissza a családi életére, arra, hogy az apja, Bruce Willis és az anyja, Demi Moore mellett nőtt fel.

„Amiért a leghálásabb vagyok, az az, hogy még amikor szétmentek, akkor is olyan gyönyörű alapot teremtettek, a nővéreim és én voltunk az elsők, soha nem éreztem úgy, hogy választanom kellene kettejük között, soha nem játszottak egymás ellen” — mondta a 2000-ben elvált egykori sztárpárról.

Hozzátette: „Egy család voltunk, és még mindig most is egy család vagyunk, bármi is történt”.

A Willis család 2022 márciusában jelentette be, hogy Bruce-nál afáziát diagnosztizáltak. Felesége, Emma Heming Willis később, 2023 februárjában megerősítette a frontotemporális demencia diagnózisát.