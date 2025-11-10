Veréb Tamás feleségéről és a családalapításról vallott: „Ő az egyik legnagyobb csoda az életemben”
A népszerű színész egyetlen percre sem áll le, színház, televízió és folyamatos stúdiózások. Veréb Tamás karrierje maga a tündérmese, idén pedig több nagy mérföldkő is elérkezett az életébe.
Veréb Tamás Sztárban Sztár All Stars-os felkészülései mellett is folyamatos pörgésben van, hol stúdiózik, hol pedig színházban lép fel. Szente Vajk hamarosan debütáló új filmjében, a Legénybúcsúban a vége főcímdal énekeseként szerepel, nemrég pedig egy olyan szerepet is megkapott, amire húsz éve vágyott. De hogyan tudja mindezt összeegyeztetni a magánéletével?
Veréb Tamás: „Tudtam, hogy soha nem lehet az enyém”
A színész énekes nemrég közösségi oldalán számolt be követőinek a hírről, hogy megkapta a Halál szerepét az Elizabeth című előadásban, amelyről korábban csak álmodni mert.
Azért volt kiemelten nagy vágyam, mert biztos voltam benne, hogy ez az a szerep, amit soha nem fogok megkapni, mert nem lesz az a rendező, aki megkínál ezzel a karakterrel. Most viszont itt vagyok 31 évesen és mégis megtörtént, hogy erre a fizimiskára, Veréb Tomi karakterére rá merték bízni a Halál szerepét
– kezdi Tomi, aki elmondta, ehhez az is kellett, hogy ebben a darabban - a rendező, Szente Vajk elképzelései szerint - egészen másképp jelenítik meg a színpadon a Halált, mint az megszokott.
A klasszik fekete haj, fehér arcbőr ábrázolás helyett itt elegánsabb, modernebb képet kapunk róla, egészen olyan, mintha egy popsztár lenne. Talán emiatt is kaphattam meg a szerepet, a legnagyobb örömömre. Sosem titkoltam, hogy nekem Szabó P. Szilveszter, Mester Tamás és Kamarás Máté is óriási példaképeim voltak, többek között épp emiatt a szerep miatt is.
Veréb Tamás felesége pontosan ismeri a szakmát
Veréb Tomi és Koltai Vivien idén májusban mondták ki egymásnak a boldogító igent, a rózsaszín köd pedig azóta tart.
A feleségemmel való életünk egy valóságos csoda, bár néha azért szoktunk viccelődni egymással, hogy az esküvő óta nem volt még szabadnapom, úgyhogy körülbelül négy órát sikerült együtt töltenünk
– mondja nevetve. „Vivien szintén színésznő, úgyhogy hála az égnek, ezt a helyzetet ő is pontosan átérzi és tolerálja is.”
Tomi szerint a színészek két esetben szoktak panaszkodni, ha túl sok a munkájuk, illetve, ha túl kevés, mint mondja, ez az ő életére is teljes mértékben jellemző. „Sokszor éreztem mellőzve magam, most viszont néha azt sem tudom pontosan, hogy milyen nap van, de ez így van jól, borzasztóan élvezem.” Elmondása szerint egyébként a házasélet egyelőre nem változtatta meg az életüket, mivel továbbra is rengeteg a munka, ez azonban egyikőjüket sem zavarja, sőt. És, hogy gondolkodnak-e a családalapításban?
Igen
– árulta el Tomi sejtelmesen, ugyanakkor egyelőre még fürdőzik a szakmai kihívásokban.
Fiatal kora ellenére rengeteg felkérést kap és egyáltalán nem tart tőle, hogy egyszer majd kipukkad a lufi.
Nagyon jól eső érzés, hogy kívülről töretlennek tűnik a karrierem és egy kipukkanni készülő siker gömbnek néz ki, de azért én pontosan tudom, hogy ez nem volt mindig így; hogy voltak olyan időszakok, amikor nem csörgött a telefon és nem volt ennyi munkám.
Ilyen volt például amikor meghoztam azt a döntést, hogy eljövök az Operettszínházból. Én már 25-26 évesen is tudtam, hogy hol van helyem és hol nincs, illetve mi az, amit szeretnék adni magamból a világnak és azt hol tudom megtenni. A legnagyobb lelkesedéssel és őszinteséggel tudom mondani, hogy elképesztően hálás vagyok, amiért ennyi feladat talál meg mostanában. Ebből kifolyólag a bakancslistám élére most leginkább a szabadidő és a pihenés fogalmai kerültek, de ez egyetlen percig sem panaszkodás, mert
Nagyon élvezem, hogy ennyi helyen szükség van rám. Hogy mindezek mellett még boldogság vár otthon, az az igazi hab a tortán!
