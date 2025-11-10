Veréb Tamás feleségéről és a családalapításról vallott: „Ő az egyik legnagyobb csoda az életemben”

Veréb Tamás Sztárban Sztár All Stars-os felkészülései mellett is folyamatos pörgésben van, hol stúdiózik, hol pedig színházban lép fel. Szente Vajk hamarosan debütáló új filmjében, a Legénybúcsúban a vége főcímdal énekeseként szerepel, nemrég pedig egy olyan szerepet is megkapott, amire húsz éve vágyott. De hogyan tudja mindezt összeegyeztetni a magánéletével?

Veréb Tamás nemrég a Halál szerepét is megkapta az Elizabeth-ben, amire húsz éve vágyott (Fotó: Markovics Gábor)

Veréb Tamás: „Tudtam, hogy soha nem lehet az enyém”

A színész énekes nemrég közösségi oldalán számolt be követőinek a hírről, hogy megkapta a Halál szerepét az Elizabeth című előadásban, amelyről korábban csak álmodni mert.

Azért volt kiemelten nagy vágyam, mert biztos voltam benne, hogy ez az a szerep, amit soha nem fogok megkapni, mert nem lesz az a rendező, aki megkínál ezzel a karakterrel. Most viszont itt vagyok 31 évesen és mégis megtörtént, hogy erre a fizimiskára, Veréb Tomi karakterére rá merték bízni a Halál szerepét

– kezdi Tomi, aki elmondta, ehhez az is kellett, hogy ebben a darabban - a rendező, Szente Vajk elképzelései szerint - egészen másképp jelenítik meg a színpadon a Halált, mint az megszokott.

A klasszik fekete haj, fehér arcbőr ábrázolás helyett itt elegánsabb, modernebb képet kapunk róla, egészen olyan, mintha egy popsztár lenne. Talán emiatt is kaphattam meg a szerepet, a legnagyobb örömömre. Sosem titkoltam, hogy nekem Szabó P. Szilveszter, Mester Tamás és Kamarás Máté is óriási példaképeim voltak, többek között épp emiatt a szerep miatt is.

Veréb Tamás felesége pontosan ismeri a szakmát

Veréb Tomi és Koltai Vivien idén májusban mondták ki egymásnak a boldogító igent, a rózsaszín köd pedig azóta tart.

A feleségemmel való életünk egy valóságos csoda, bár néha azért szoktunk viccelődni egymással, hogy az esküvő óta nem volt még szabadnapom, úgyhogy körülbelül négy órát sikerült együtt töltenünk

– mondja nevetve. „Vivien szintén színésznő, úgyhogy hála az égnek, ezt a helyzetet ő is pontosan átérzi és tolerálja is.”

Tomi szerint a színészek két esetben szoktak panaszkodni, ha túl sok a munkájuk, illetve, ha túl kevés, mint mondja, ez az ő életére is teljes mértékben jellemző. „Sokszor éreztem mellőzve magam, most viszont néha azt sem tudom pontosan, hogy milyen nap van, de ez így van jól, borzasztóan élvezem.” Elmondása szerint egyébként a házasélet egyelőre nem változtatta meg az életüket, mivel továbbra is rengeteg a munka, ez azonban egyikőjüket sem zavarja, sőt. És, hogy gondolkodnak-e a családalapításban?

Igen

– árulta el Tomi sejtelmesen, ugyanakkor egyelőre még fürdőzik a szakmai kihívásokban.