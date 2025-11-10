RETRO RÁDIÓ

Veréb Tamás feleségéről és a családalapításról vallott: „Ő az egyik legnagyobb csoda az életemben”

A népszerű színész egyetlen percre sem áll le, színház, televízió és folyamatos stúdiózások. Veréb Tamás karrierje maga a tündérmese, idén pedig több nagy mérföldkő is elérkezett az életébe.

Szerző: M. K.
Létrehozva: 2025.11.10. 07:00
Veréb Tamás siker karrier családalapítás boldogság

Veréb Tamás Sztárban Sztár All Stars-os felkészülései mellett is folyamatos pörgésben van, hol stúdiózik, hol pedig színházban lép fel. Szente Vajk hamarosan debütáló új filmjében, a Legénybúcsúban a vége főcímdal énekeseként szerepel, nemrég pedig egy olyan szerepet is megkapott, amire húsz éve vágyott. De hogyan tudja mindezt összeegyeztetni a magánéletével?

Veréb Tamás nemrég a Halál szerepét is megkapta az Elizabeth-ben, amire húsz éve vágyott
Veréb Tamás nemrég a Halál szerepét is megkapta az Elizabeth-ben, amire húsz éve vágyott (Fotó: Markovics Gábor)

Veréb Tamás: „Tudtam, hogy soha nem lehet az enyém”

A színész énekes nemrég közösségi oldalán számolt be követőinek a hírről, hogy megkapta a Halál szerepét az Elizabeth című előadásban, amelyről korábban csak álmodni mert. 

Azért volt kiemelten nagy vágyam, mert biztos voltam benne, hogy ez az a szerep, amit soha nem fogok megkapni, mert nem lesz az a rendező, aki megkínál ezzel a karakterrel. Most viszont itt vagyok 31 évesen és mégis megtörtént, hogy erre a fizimiskára, Veréb Tomi karakterére rá merték bízni a Halál szerepét

  kezdi Tomi, aki elmondta, ehhez az is kellett, hogy ebben a darabban - a rendező, Szente Vajk elképzelései szerint - egészen másképp jelenítik meg a színpadon a Halált, mint az megszokott. 

A klasszik fekete haj, fehér arcbőr ábrázolás helyett itt elegánsabb, modernebb képet kapunk róla, egészen olyan, mintha egy popsztár lenne. Talán emiatt is kaphattam meg a szerepet, a legnagyobb örömömre. Sosem titkoltam, hogy nekem Szabó P. Szilveszter, Mester Tamás és Kamarás Máté is óriási példaképeim voltak, többek között épp emiatt a szerep miatt is.

Veréb Tamás felesége pontosan ismeri a szakmát

Veréb Tomi és Koltai Vivien idén májusban mondták ki egymásnak a boldogító igent, a rózsaszín köd pedig azóta tart. 

A feleségemmel való életünk egy valóságos csoda, bár néha azért szoktunk viccelődni egymással, hogy az esküvő óta nem volt még szabadnapom, úgyhogy körülbelül négy órát sikerült együtt töltenünk

mondja nevetve. Vivien szintén színésznő, úgyhogy hála az égnek, ezt a helyzetet ő is pontosan átérzi és tolerálja is.” 

Tomi szerint a színészek két esetben szoktak panaszkodni, ha túl sok a munkájuk, illetve, ha túl kevés, mint mondja, ez az ő életére is teljes mértékben jellemző. „Sokszor éreztem mellőzve magam, most viszont néha azt sem tudom pontosan, hogy milyen nap van, de ez így van jól, borzasztóan élvezem.” Elmondása szerint egyébként a házasélet egyelőre nem változtatta meg az életüket, mivel továbbra is rengeteg a munka, ez azonban egyikőjüket sem zavarja, sőt. És, hogy gondolkodnak-e a családalapításban? 

Igen

árulta el Tomi sejtelmesen, ugyanakkor egyelőre még fürdőzik a szakmai kihívásokban. 

Fiatal kora ellenére rengeteg felkérést kap és egyáltalán nem tart tőle, hogy egyszer majd kipukkad a lufi. 

Nagyon jól eső érzés, hogy kívülről töretlennek tűnik a karrierem és egy kipukkanni készülő siker gömbnek néz ki, de azért én pontosan tudom, hogy ez nem volt mindig így; hogy voltak olyan időszakok, amikor nem csörgött a telefon és nem volt ennyi munkám.

Ilyen volt például amikor meghoztam azt a döntést, hogy eljövök az Operettszínházból. Én már 25-26 évesen is tudtam, hogy hol van helyem és hol nincs, illetve mi az, amit szeretnék adni magamból a világnak és azt hol tudom megtenni. A legnagyobb lelkesedéssel és őszinteséggel tudom mondani, hogy elképesztően hálás vagyok, amiért ennyi feladat talál meg mostanában. Ebből kifolyólag a bakancslistám élére most leginkább a szabadidő és a pihenés fogalmai kerültek, de ez egyetlen percig sem panaszkodás, mert 

Nagyon élvezem, hogy ennyi helyen szükség van rám. Hogy mindezek mellett még boldogság vár otthon, az az igazi hab a tortán!

 

