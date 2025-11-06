Lehullt a lepel Veréb Tamás legénybúcsújáról

December 11-én érkezik a mozikba Szente Vajk első filmje, a Legénybúcsú, amelynek most Veréb Tamás is a részese lett. A filmben Ember Márk és Fehér Tibor alakítja majd a főszerepet, Candy szerepében pedig Kárpáti Rebeka tűnik fel. A srácok szoros barátságot ápolnak a Sztárban Sztár All Stars énekesével, aki lapunknak adott interjújában elárulta, hogy különleges feladatot kapott a produkcióban.

Veréb Tamás, Ember Márk és Fehér Tibor a színháznak és Szente Vajknak köszönheti a barátságát (Fotó: Markovics Gábor)

Veréb Tamás: „Az ajtóból fordultam vissza, szóltak, hogy ne menjek”

Ember Márk, Fehér Tibor és Veréb Tamás évek óta jó barátok, a különleges kapcsolat pedig szakmai alapokkal indult.

A hármunk barátságának története a «Fehér Ember Verebe» címet kapná, ami hat évvel ezelőtt kezdődött. A kapcsolatunk egy szakmai fejezet első állomásának köszönhető, hiszen mindhárman szerepet kaptunk a Puskás, a musicalben. Tulajdonképpen itt indult el közöttünk egy olyan szavak nélküli együttműködés, ami a szakmaiságtól a barátság felé repítette ezt a kapcsolatot.

„A mi triónkból egyébként nem lehet kihagyni Szente Vajk személyét sem, aki rendezője az érkező Legénybúcsú című filmnek; azt hiszem, a barátságunk és Vajk személye segített abban, hogy a filmben ugyan szereplőként nem, de a film vége főcímdalának énekeseként jelen lehetek ebben a produkcióban és ez óriási öröm számomra” – meséli Veréb Tomi, aki elárulta, hogy egy ilyen barátságot ápolni azért mindannyiuk számára kihívásokkal teli. „Minden álszerénység nélkül állíthatom, hogy Magyarország két legfoglalkoztatottabb színészéről beszélünk Márk és Tibi kapcsán, így nagyon nehéz ápolni ezt a barátságot.”

Idén nyáron az egyik kedvenc pillanatom az volt, amikor Márk felhívott, hogy találkozzunk este, Tibivel megisznak egy sört, csatlakozzak én is. Már az ajtóban álltam indulásra készen, amikor visszahívott, hogy Tibinek előadása van, mégsem megyünk

– mondja Tomi nevetve, az eset pedig jól mutatja, mennyire kaotikus a srácok időbeosztása.

Jó hír a Veréb Tamás dalok kedvelőinek: ő énekli ugyanis a Legénybúcsú című film végének főcímdalát (Fotó: Markovics Gábor)

„Az én legénybúcsúm meg sem közelítette ezt az őrületet”

A Legénybúcsú sztorija nem meglepő módon két jó barát történetével indul, amelyben egyikőjük nősülni készül, ezért legjobb barátja egy fantasztikus buli megszervezésével próbálja felejthetetlenné tenni számára az esküvő előtti napokat; a fergeteg kiruccanás persze teljesen másképp alakul, mint ahogy eltervezték. Tomi ennek kapcsán elárulta, a filmbéli cselekmény meg sem közelítette az általa tapasztaltakat, mint ugyanis ismeretes, Veréb Tomi épp idén májusban mondta ki a boldogító igent.

Nekem annyira kiegyensúlyozott és annyira pozitív életem van, hogy nem tudnék elképzelni magamról egy életrajzi filmet vagy musicalt, mert cseppet sem lenne izgalmas. Az én legénybúcsúm meg sem közelítette ezt az őrületet, amit a filmben láthatnak majd a nézők, amiért egyébként roppant hálás vagyok.

Tomi egyébként a film rendezőjével kifejezetten jó viszonyt ápol, mint mondja, nagyon hatékonyan tudnak együttműködni a közös munka során.

Szente Vajk az Erkel Színház igazgatójaként és az én főrendezőmként is szerepet kapott az életemben, aminek nagyon örülök, mert nagyon jól tudunk együtt dolgozni már hatodik éve. Egy színház újra alakulásakor nagyon fontosnak tartom, hogy megbízzunk egymásban szakmailag és emberként is, hiszen színészként a kezébe adom az életemet, hogy szerepek és időmenedzsment szempontjából rendelkezzen felettem.

Veréb Tamás nagyon boldog, hogy az Erkel Színház már az anyaszínháza és hogy tényleg olyan alkotókkal dolgozhat együtt, akiket nemcsak szakmailag ismer el, hanem emberként is nagyon közel állnak hozzá. „Számomra Szente Vajk már garancia volt, hogy csak pozitívan alakulhat a történetem, ráadásul Ember Márkkal sem tudjuk elkerülni egymást, mert a Trón és az Elizabeth című előadásban is együtt lépünk színpadra. Ez minden alkalommal egy szakmai és baráti öröm is”.