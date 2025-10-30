RETRO RÁDIÓ

Kitálalt Veréb Tomi: bevallotta legnagyobb félelmét a Sztárban Sztárral kapcsolatban

Az énekes-színművész nem csalódott, de rájött valamire azok után, hogy közel került a kieséshez.

Megosztás
Szerző: B. V.
Létrehozva: 2025.10.30. 10:30
Veréb Tamás Sztárban Sztár All Stars produkció

A Sztárban Sztár All Stars nyolcadik adásában Veréb Tamás megélte azt, amit saját Sztárban Sztáros évadában sosem: veszélyzónába került. Az egykori adásgyőztes Péterffy Lili Lellével együtt várta a rajongók szavazatait, amelyek végül meg is érkeztek számára, így ő juthatott tovább. Hiába azonban a feszült élmény, nincs hiányérzete Tom Jonest utánzó produkciójával kapcsolatban. Most pedig már gőzerővel készülődik tovább egy mélyebb érzelmű, lírai dallal.

Tom Jones-os produkciója veszélyzónába repítette Veréb Tamást.
Tom Jones-os produkciója veszélyzónába repítette Veréb Tamást. Fotó: Metropol

Azt hiszem, hogy az egyetlen tanulság az lehet ebben a helyzetben, hogy itt nem csak az előadók versenyeznek, hanem a dalok népszerűsége, a produkcióknak a népszerűsége is

 - jegyzete meg az énekes azok után, hogy nemrég 24 órán keresztül elérhető Instagram-történetében még arról mesélt, hogy a Sztárban Sztár All Stars egy olyan játék, amelyet az élet rendez első sorban. Számára pedig a szórakoztató műsorban a legfontosabb, hogy saját maga elvárásainak megfeleljen, így addig nem szomorkodik, amíg azt nem érzi, elrontott valamit egy produkciója során. 

 

Veréb Tamás legközelebb Emeli Sandét fogja alakítani

Nagyon szeretem az ő művészetét. Egy olyan lírai dallal érkezem tőle, amit nagyon szívfacsaró lesz számomra előadni. Bízom benne, hogy a nézők is át tudják majd élni velem ezt a borongós hangulatot 

- árulta el a színművész, aki a TV2 kamerái előtt legnagyobb félelmét is bevallotta:

A leginkább attól félek, hogy elveszítem azokat az embereket akiket szeretek.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu