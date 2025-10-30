Kitálalt Veréb Tomi: bevallotta legnagyobb félelmét a Sztárban Sztárral kapcsolatban
Az énekes-színművész nem csalódott, de rájött valamire azok után, hogy közel került a kieséshez.
A Sztárban Sztár All Stars nyolcadik adásában Veréb Tamás megélte azt, amit saját Sztárban Sztáros évadában sosem: veszélyzónába került. Az egykori adásgyőztes Péterffy Lili Lellével együtt várta a rajongók szavazatait, amelyek végül meg is érkeztek számára, így ő juthatott tovább. Hiába azonban a feszült élmény, nincs hiányérzete Tom Jonest utánzó produkciójával kapcsolatban. Most pedig már gőzerővel készülődik tovább egy mélyebb érzelmű, lírai dallal.
Azt hiszem, hogy az egyetlen tanulság az lehet ebben a helyzetben, hogy itt nem csak az előadók versenyeznek, hanem a dalok népszerűsége, a produkcióknak a népszerűsége is
- jegyzete meg az énekes azok után, hogy nemrég 24 órán keresztül elérhető Instagram-történetében még arról mesélt, hogy a Sztárban Sztár All Stars egy olyan játék, amelyet az élet rendez első sorban. Számára pedig a szórakoztató műsorban a legfontosabb, hogy saját maga elvárásainak megfeleljen, így addig nem szomorkodik, amíg azt nem érzi, elrontott valamit egy produkciója során.
Veréb Tamás legközelebb Emeli Sandét fogja alakítani
Nagyon szeretem az ő művészetét. Egy olyan lírai dallal érkezem tőle, amit nagyon szívfacsaró lesz számomra előadni. Bízom benne, hogy a nézők is át tudják majd élni velem ezt a borongós hangulatot
- árulta el a színművész, aki a TV2 kamerái előtt legnagyobb félelmét is bevallotta:
A leginkább attól félek, hogy elveszítem azokat az embereket akiket szeretek.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre