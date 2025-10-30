Kitálalt Veréb Tomi: bevallotta legnagyobb félelmét a Sztárban Sztárral kapcsolatban

A Sztárban Sztár All Stars nyolcadik adásában Veréb Tamás megélte azt, amit saját Sztárban Sztáros évadában sosem: veszélyzónába került. Az egykori adásgyőztes Péterffy Lili Lellével együtt várta a rajongók szavazatait, amelyek végül meg is érkeztek számára, így ő juthatott tovább. Hiába azonban a feszült élmény, nincs hiányérzete Tom Jonest utánzó produkciójával kapcsolatban. Most pedig már gőzerővel készülődik tovább egy mélyebb érzelmű, lírai dallal.

Tom Jones-os produkciója veszélyzónába repítette Veréb Tamást. Fotó: Metropol

Azt hiszem, hogy az egyetlen tanulság az lehet ebben a helyzetben, hogy itt nem csak az előadók versenyeznek, hanem a dalok népszerűsége, a produkcióknak a népszerűsége is

- jegyzete meg az énekes azok után, hogy nemrég 24 órán keresztül elérhető Instagram-történetében még arról mesélt, hogy a Sztárban Sztár All Stars egy olyan játék, amelyet az élet rendez első sorban. Számára pedig a szórakoztató műsorban a legfontosabb, hogy saját maga elvárásainak megfeleljen, így addig nem szomorkodik, amíg azt nem érzi, elrontott valamit egy produkciója során.

Veréb Tamás legközelebb Emeli Sandét fogja alakítani

Nagyon szeretem az ő művészetét. Egy olyan lírai dallal érkezem tőle, amit nagyon szívfacsaró lesz számomra előadni. Bízom benne, hogy a nézők is át tudják majd élni velem ezt a borongós hangulatot

- árulta el a színművész, aki a TV2 kamerái előtt legnagyobb félelmét is bevallotta: