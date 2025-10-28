„Anya, ezt ne csináld!” – Nem várt mondatot kapott Dér Heni a kislányától
A Sztárban Sztár All Stars színpadán ismét tarolt az énekes, aki Beyoncé bőrébe bújva kápráztatta el a zsűrit és a közönséget. Dér Heni elárulta, a produkció nemcsak a nézők, de otthon a családja körében is emlékezetes pillanatokat hozott.
A Sztárban Sztár All Stars legutóbbi adásában a legjobb kilenc énekes lépett színpadra, és bár minden versenyzőnek sikerült ezúttal is lenyűgöznie a közönséget és a zsűrit, volt, akinek búcsúznia kellett. Dér Heni ezúttal is felejthetetlen show-t nyújtott, de nem mindenki volt teljesen elragadtatva a produkciót látván.
Dér Heni újabb falakat döntött le
Dér Heni Beyoncé ikonikus Super Bowl-fellépését idézte meg vasárnap este a színpadon, amivel elsöprő sikert aratott. Az énekesnő elsőként lépett színpadra az este folyamán, ami előzetesen kisebb feszültséget keltett benne.
Tartottam tőle, hogy a zsűri még spórolni fog a pontokkal, mert nem látta a többieket, de szerencsére nem így történt – megszavazták a bizalmat
– mesélte Heni a Metropolnak a produkció után.
A Sztárban Sztár zsűri ezúttal is dicsérettel illette az énekesnő teljesítményét, aki elárulta, hogy ez az egyik legnehezebb koreográfia volt eddig számára.
A Super Bowl-részletben a tánc kapta a legnagyobb hangsúlyt. Amikor elkezdtük a koreográfiát tanulni, bíztam benne, hogy legalább két táncos majd előttem lesz, akire rápillanthatok, leshetek néha, de véletlenül sem így lett– Beyoncé elé senki nem állhat
– mondta nevetve az énekesnő.
„A férjemnek nem mertem megmutatni”
Heni magabiztosan jutott tovább a legjobb nyolc előadó közé, aki a humorát egy pillanatra sem vesztette el, amikor a felkészülésről és a produkcióról mesélt.
Elmondhatom, hogy a mai adásra jobban sikerültek a melleim is, jobbat tudtunk rajzolni nekem
– humorral utalt arra az önironikus pillanatra, amikor a Christina Aguilera-féle átalakulásánál a múlt héten nem volt teljesen elégedett a „méretekkel”.
Humorra persze nemcsak a stúdióban és a színpadon, de otthon is szükség volt. Az énekes elárulta, hogy a férjének nem mutatta meg a táncot, viszont Dér Heni gyerekei – akik az őszi szünetet otthon töltik – látták, ahogy próbál.
A férjemnek nem mertem megmutatni a koreográfiát, de a gyerekeim otthon vannak őszi szünetben, és a kislányom mondta, hogy anya, ezt ne csináld tovább – amikor látta, hogy Beyoncéként pörgök a földön
– mesélte nevetve.
A Sztárban Sztár kiesők közé ezúttal Péterffy Lili Lelle került, aki könnyek között búcsúzott a műsortól. Dér Heni lendülete és öniróniája azonban továbbra is töretlen, és a nézők már most kíváncsian várják, vajon milyen új átalakulással rukkol elő ezen a héten.
