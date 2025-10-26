RETRO RÁDIÓ

Dér Heni olyan kerek popsit villantott élő adásban, hogy mindenkinek leesett az álla

Dér Heni Beyoncé bőrébe bújt a Sztárban Sztár All Starsban.

2025.10.26.
Visszatért a TV2 nagy sikerű műsora, a Sztárban Sztár All Stars, amiben már csak 9 versenyző maradt. A 8. adást Dér Heni produkciója kezdte, aki a díva, Beyoncé bőrébe bújt, és ismét olyan fantasztikus volt, hogy mindenkit levett a lábáról – de nem csupán az elképesztő hangjával, hanem egy óriási villantással is.

Dér Heni

Dér Heni bevállalós ruhában hozta Beyoncé karakterét, ennek pedig meg is lett a következménye, ugyanis a Sztárban Sztár All Stars színpadán megvillantotta a popsiját, amitől egyből mindenkit levert a víz – ez teljes mértékben érthető, mivel nagyon ritkán látható ilyen forró jelenet a televízióban, főleg élő adásban.

Dér Heni / Fotó: Metropol

Dér Heni végül a maximumot vagyis 40 pontot kapott a produkciójára.

