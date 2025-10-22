Sztárban Sztár All Stars: Horváth Tamás közel 100 milliós luxusautót vezet

A dunaújvárosi énekes sosem titkolta, hogy milyen szegény sorból jött, honnan kellett felküzdenie magát. A Sztárban Sztár korábbi győztese talán éppen emiatt mindent megbecsül, amije van. Azt a luxusverdát is, amit éppen vezet, és aminek saját neve szerepel a rendszámtábláján.

Horváth Tomi szeretné megnyerni a Sztárban Sztár All Stars évadot is (Fotó: Bors)

Sztárban Sztár: Horváth Tomi szereti a luxust

A TV2 ikonikus műsorát egyszer már megnyerte a dunaújvárosi énekes, és nem titkolja, most is ez a célja. A Sztárban Sztár All Stars versenyzője saját bevallása szerint nagyon sokat köszönhet saját évadának, hatalmas mérföldkő volt a karrierjében, igazán beindult vele a szekér. Horváth Tominak még több koncertje lett és egyre több televíziós műsorban tűnt fel. S bár az énekes saját bevallása szerint nagyon meggondolja mindig, hogy mire költ, az sem titok, hogy szereti a luxust. Feleségével, Andikával és nevelt fiával beutazták már szinte az egész világot, a Maldív-szigetekre például van, hogy évente kétszer is elutaznak.

De autóban is a luxus mellett tette le a voksát Tomi.

„Életem jelentős részét autóban töltöm. A biztonság és a kényelem számomra mindig a legfontosabb szempont volt.”

- írta korábban egyik kocsis posztjában Horváth Tamás.

Most például egy AMG G63 Mercedest használ, aminek az ára használtan is 60 milliónál kezdődik. Tomi kocsiján a rendszámtábla sem átlagos, a Tamás 02 virít rajta.

„Nem felejtem el, honnan jöttem”

Az énekes szerint az alázata, az állandó bizonyítási vágya onnan ered, hogy szegény sorból jön, onnan küzdötte föl magát oda, ahol most van.

Egész életemben bennem volt, hogy szeretnék bizonyítani, hogy igenis, helyt tudok állni, hogy el tudjuk érni az álmainkat, ha nagyon akarunk, mindegy honnan jön az ember! Igen, én mélyről, szegény sorból jövök, de pont ezért minden egyes pillanatra emlékszem, amikor nagyon kellett küzdenem. De én ezért végtelenül hálás vagyok! Mai napig emlékszem arra a Horváth Tomira, és nem vagyok hajlandó elfelejteni honnan jöttem! Mert pont azért tudok minden apró dolognak örülni!

