Sokak kedvence esett ki a Sztárban Sztár All Stars-ból, megfagyott a levegő a stúdióban

Újabb remek eladótól búcsúzott a Sztárban Sztár All Stars.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.26.
sztárban sztár Sztárban Sztár All Stars kieső

A Sztárban Sztár All Stars 8. adásában 9 előadó versenyzett a továbbjutásért, de sajnos egy embertől el kellett búcsúzniuk a nézőknek. Ismét remek produkciókat láthattunk, voltak vicces, megható és lenyűgöző pillanatok – az est győztese Vavra Bence volt, aki Billie Eilish bőrébe bújt, múlt héten is ő volt a hét legjobbja.

G_R_7179
Vavra Bence Billie Eilish-ként / Fotó: Metropol

Ezek után egyesével jelentette be a műsorvezető, Till Attila, hogy kik a továbbjutók. Először Mészáros Árpád Zsolt nyugodhatott meg, majd Nótár Mary, Dér Heni, Freddie, Horváth Tamás és végül Szandi.

Péterffy Lili Lelle és Veréb Tamás kerültek veszélyzónába: Veréb Tamás folytathatta tovább a Sztárban Sztár All Stars-t.

Íme Péterffy Lili Lelle produkciója, amivel sajnos nem sikerült most továbbjutnia:

 

