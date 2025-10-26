Mészáros Árpád Zsolt jobban hozta Zalatnay Cinit, mint ő maga - Sztárban Sztár All Stars

A Sztárban Sztár All Stars 8. adása is tartogatott emlékezetes pillanatokat. Az egyik legkiemelkedőbb Mészáros Árpád Zsolt átalakulása volt, ugyanis úgy hozta Zalatnay Cinit, hogy talán még az énekesnő is azt hitte, hogy ő szerepel a TV2 sikerműsorában – és a java csak a produkció után jött.

Mészáros Árpád Zsolt Zalatnay Ciniként / Fotó: Metropol

A Sztárban Sztár All Stars zsűritagjai hatalmasat nevettek Mészáros Árpád Zsolt átalakulásán, folyamatosan poénkodtak a kinézetén, előadásmódján, de volt, hogy kicsit túltolták, és talán túlzottan személyesre vették az oltogatást – de végül mindenki 10 ponttal hálálta meg MÁZS-nak a lehengerlő előadást, így a maximális 40 pontot kapta.

Itt lehet megtekinteni Mészáros Árpád Zsolt produkcióját:

Itt pedig a zsűri értékelését: