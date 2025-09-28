Veréb Tamás és felesége új szerepben: az örökbefogadás volt a téma

Veréb Tamás és Koltai Vivien színészként már sok szerepben kipróbálta magát, most viszont olyanra vállalkoztak, amire még nem volt példa az életükben. Párosan vezetnek műsort, méghozzá egy szívükhöz közel álló projektről van szó. Egy nehézség azonban akadt: nem sokon múlt, hogy több tucat állatot költöztessenek otthonukba…

Veréb Tamás és Veréb-Koltai Vivien közös projektbe fogott, az örökbefogadás is szóba került (Fotó: Mediaworks archív)

Veréb Tamásék házastársakként vezetnek műsort

A Mancsok és Tappancsok szombat délutánonként a TV2-n látható, és túlzás nélkül mondható, hogy igazi szerelemprojekt Veréb Tamás és Veréb-Koltai Vivien számára.

„Nem ez az első magazinműsor, amit vezetek” – kezdte a Metropolnak nyilatkozva a Sztárban Sztár All Stars-ban is szereplő Veréb Tamás. „Amikor jött a felkérés erre a műsorra, bedobtam, hogy szívesen dolgoznék párban Viviennel, és tetszett a stábnak az ötlet” – idézte fel Tamás, majd Vivien vette át a szót:

„Számomra új terep a műsorvezetés, bár céges rendezvényeken már voltam ebben a szerepkörben, de tévés produkcióban még nem, pedig nagyon vágytam már rá.”

„Élveztem a forgatást, de sokszor elérzékenyültem, mikor láttam azt a sok gazdi nélküli állatot…” – ismerte el Vivien, majd Tamással nagy egyetértésben hozzátették: bár gyerekkoruk óta voltak állataik, a műsor forgatása alatt ők is sok új dolgot tanultak ők is az állatok neveléséről, etetéséről, gondozásáról.

Kiskedvencük, Kolbi is örökbefogadott kutya

Vivien elárulta:

„Anyukám állatorvosi asszisztens, és pont a rendelő környékén kószált egy kutyus már egy ideje. Utólag megtudtuk, a gazdája rosszul bánt vele és a testvérével, az utcára rakta őket. Anyukám küldött róla fényképet, hogy jó lenne meghirdetni, hogy nem fogadná-e örökbe valaki. Végül eldöntöttük Tomival, hogy ideiglenes örökbefogadóként hazavisszük. Pontosabban akkor még nem éltünk együtt, éppen ez a döntés is volt az, ami meggyorsította ezt a folyamatot. Részben miatta is döntöttünk úgy hamar, hogy összeköltözünk” – idézte fel mosolyogva Vivien, elárulva, hogy hamar nyilvánvalóvá vált számukra, hogy nem csak ideiglenes befogadók lesznek…