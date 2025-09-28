Veréb Tamás és felesége új szerepben: az örökbefogadás volt a téma

Egy falka kutyust vitt majdnem haza a színészházaspár. Veréb Tamás és Veréb-Koltai Vivien tündéri projektbe fogtak.
Veréb Tamás és Koltai Vivien színészként már sok szerepben kipróbálta magát, most viszont olyanra vállalkoztak, amire még nem volt példa az életükben. Párosan vezetnek műsort, méghozzá egy szívükhöz közel álló projektről van szó. Egy nehézség azonban akadt: nem sokon múlt, hogy több tucat állatot költöztessenek otthonukba…
A Mancsok és Tappancsok szombat délutánonként a TV2-n látható, és túlzás nélkül mondható, hogy igazi szerelemprojekt Veréb Tamás és Veréb-Koltai Vivien számára.
„Nem ez az első magazinműsor, amit vezetek” – kezdte a Metropolnak nyilatkozva a Sztárban Sztár All Stars-ban is szereplő Veréb Tamás. „Amikor jött a felkérés erre a műsorra, bedobtam, hogy szívesen dolgoznék párban Viviennel, és tetszett a stábnak az ötlet” – idézte fel Tamás, majd Vivien vette át a szót:
„Számomra új terep a műsorvezetés, bár céges rendezvényeken már voltam ebben a szerepkörben, de tévés produkcióban még nem, pedig nagyon vágytam már rá.”
„Élveztem a forgatást, de sokszor elérzékenyültem, mikor láttam azt a sok gazdi nélküli állatot…” – ismerte el Vivien, majd Tamással nagy egyetértésben hozzátették: bár gyerekkoruk óta voltak állataik, a műsor forgatása alatt ők is sok új dolgot tanultak ők is az állatok neveléséről, etetéséről, gondozásáról.
Vivien elárulta:
„Anyukám állatorvosi asszisztens, és pont a rendelő környékén kószált egy kutyus már egy ideje. Utólag megtudtuk, a gazdája rosszul bánt vele és a testvérével, az utcára rakta őket. Anyukám küldött róla fényképet, hogy jó lenne meghirdetni, hogy nem fogadná-e örökbe valaki. Végül eldöntöttük Tomival, hogy ideiglenes örökbefogadóként hazavisszük. Pontosabban akkor még nem éltünk együtt, éppen ez a döntés is volt az, ami meggyorsította ezt a folyamatot. Részben miatta is döntöttünk úgy hamar, hogy összeköltözünk” – idézte fel mosolyogva Vivien, elárulva, hogy hamar nyilvánvalóvá vált számukra, hogy nem csak ideiglenes befogadók lesznek…
„Aki meg akarja ugrani ezt a mérföldkövet, fogadjon örökbe!” – viccelődött Tamás, majd gyorsan hozzátette: „Ez persze csak vicc, a műsornak is fontos üzenete, hogy ne ugorjunk bele ebben alapos utánajárás nélkül. Egy állat tartása pénz, idő, energia. Ezt nem elrettentésképp mondom, de ennek felelősségteljes döntésnek kell lennie.”
A friss házasok elismerték, nehezen állták meg, hogy ne vigyenek haza néhány állatkát a forgatásokról…
„Vállalnánk még kutyát, de Kolbi tipikusan egyke. Ha vendégségbe jön hozzánk valaki, rá is féltékeny, az pedig kizárt, hogy a szeme láttára simogassunk másik kutyákat” – viccelődött Vivien.
Gyerekkoruk óta voltak állataik, Tamásnak tízévesen lett egy boxere. Viviennek kutya és cica mellett volt teknőse, hörcsöge is, és nagyon vágyott volna egy sünire is.
Ha lesz egy gyerekünk, rábólintanék, ha éppen sünit szeretne
– viccelődött Veréb Tamás párja.
A friss házasok elárulták, a családbővítés ugyan még nincs napirenden, a házassághoz már most nagyon tudatosan állnak.
Az esküvő előtt sem igazán veszekedtünk, azóta pedig kifejezetten nem volt nagy vitánk. Legfeljebb két-három percig van egyet nem értés, de utána mindig megöleljük egymást. Arany szabály nálunk, hogy összeveszve nem fekszünk le aludni
– szögezte le Tamás.
Mióta tart a Mancsok és Tappancsok, Vivien jó visszajelzéseket kap műsorvezetőként. Nem titkolja, nagyon tetszik neki ez a világ…
„Akár nagy showműsorokban is el tudnám képzelni Vivient! Abszolút magabiztosan mozog a kamera előtt, ami nem meglepő, hiszen színésznő” – méltatta feleségét Veréb Tamás.
„Jól esik, hogy így lát a férjem” – mosolygott Vivien. „Tényleg tetszik ez a világ, akár egy reggeli műsorban is el tudnám képzelni magam.”
