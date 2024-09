Veréb Tomi sejtelmes esküvői célzást tett

Veréb Tomi és Koltai Vivien jó ideje teljes harmóniában és békében élnek egymással, boldogságukat nem győzik hangoztatni. Az énekes és párja legfrissebb posztjukban esküvői ruhában pózolnak.

Veréb Tomi párja nem hagyta komment nélkül a romantikus bejegyzést (Fotó: Markovics Gábor / mw archív)

Veréb Tomi pontot tett a találgatások végére

Tomi nem sokáig kertelt, gyorsan elébe ment a pletykáknak: „Nem, nem házasodtunk össze”. A meglepetés azonban a hozzászólások között rejtőzik, a színész ugyanis odaírta a kép alá azt is, hogy „Még”. Ebből az aprócska szócskából pedig sejteni lehet, hogy hamarosan akár sor kerülhet a saját esküvőjükre is, bár lánykérésről egyelőre nem tudni. A hozzászólások között kedvese, Vivien „szeretlek” kommentje is megtalálható. A fotók egyébként egy esküvői magazin werkfotózásán készültek, amelyről Tomi további fotókat is ígért. A kommentelők nem győzik dicsérni őket, mennyire szép pár.

A Sztárban Sztár egykori győztese korábban lapunknak adott interjújában elmesélte, hogy a szerelemben kimondottan szerencsésnek érzi magát, hiszen abban az életszakaszban vannak, hogy rendkívül fontos a színház, a hivatás, de ma már egy picit fontosabb a család mindkettőjüknek.

Sokkal előrébb helyezzük, hogy jusson időnk a szüleinkre, a rokonainkra, illetve egymásra, hogy mi magunk is tudjuk feltöltődni. Én már évek óta nagyon megszűröm azt, hogy mi az, amiben igazán ki tudok teljesedni.

Veréb Tamás akkori nyilatkozatában elárulta azt is, hogy mindketten meg tudják húzni a saját határvonalaikat, hogy elegendő minőségi idő jusson a magánéletükre.