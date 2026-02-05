A Fidesz jelöltje, D. Kovács Róbert Antal összekötő kapocs lenne a kerület, a főváros és a kormány között - interjú

D. Kovács Róbert Antalt mutatjuk most be a budapesti jelöltek közül. A budapesti jelöltállító gyűlését a Fidesz–KDNP januárban tartotta meg, ahol hivatalosan is bemutatták mind a 16 fővárosi egyéni képviselőjelöltet, és útjukra indították őket a 2026-os országgyűlési választásra.

D. Kovács Róbert Antal

Ebben a sorozatban egyenként mutatjuk be a budapesti jelölteket, hogy a választók személyesen is megismerhessék őket, gondolkodásukat és céljaikat. D. Kovács Róbert Antal 2010 óta Kőbánya polgármestere, tapasztalt városvezető. A X. kerület a vezetése alatt Budapest egyik legdinamikusabban fejlődő mintakerülete lett. A városfejlesztés zökkenőmentes volt, akár többsége volt a képviselő-testületben, akár ellenzéki többségű testülettel dolgozott. A helyi problémákat ismerve készül a megmérettetésre. Úgy látja, országgyűlési képviselőként ösztönzője lehet a kerületnek, főváros és a kormányzat közötti partneri együttműködésnek, a lokális problémák magasabb szintű megoldásának.

Miért vállalta az országgyűlési képviselői jelöltséget?

Röviden úgy fogalmaznék, hogy az elmúlt másfél évtizedben megoldottunk számos, az önkormányzatunk hatáskörébe tartozó kőbányai ügyet, megannyi fejlesztést. Városfejlesztési munkánkkal kiérdemeltük a Hild-díjat, ami mögött ott vannak a kormányzati partnerséggel rehabilitált lakóövezetek és az új Kerkovits Gyula Szakrendelő, de önkormányzati szinten sem adtuk alább: érdemes megnézni az Állomás utcai Ügyfélközpontunkat vagy épp a Mocorgó Óvodát. Kőbányán minden háziorvosi rendelőt felújítottunk, a játszótereinkre a szomszédos kerületekből is átjárnak. Eljutottunk oda, hogy úgy Kőbánya, mint a választókerülethez tartozó szomszédos zuglói és józsefvárosi területek fejlesztését egy magasabb szintről lehet továbbmozdítani. Ami még várat magára, az többnyire állami vagy fővárosi kérdés, ezeknek a megoldását szeretném elérni országgyűlési képviselőként. A 42 éves közszolgálatom alatt szerzett tapasztalataimat úgy vélem hatékonyan tudnám a választókerület érdekében kamatoztatni országgyűlési képviselőként. Ismerem a helyi ügyeket, szót értek a helyi vezetőkkel, köztük a főpolgármesterrel, így összekötő, segítő, ösztönző kapocs lehetek a kőbányaiak, zuglóiak, józsefvárosiak és a kormányzat között.

Milyen ügyekben?

Hogy az egyik legégetőbbet említsem: a közlekedés. Állami szerepvállalással a Gyömrői út rekonstrukciója elkezdődött, de ott van többek között a Maglódi, a Pongrácz út vagy a Nagy Lajos király útja. Van, ahol nemcsak az útpályát kell megújítani, de a vízelvezetést is meg kell oldani előtte. Elég egy villámárvíz idején kimenni az Éles sarokhoz, bárki megtapasztalhatja, mi a gond. Önkormányzat, főváros, kormányzat együttműködése kell a megoldáshoz, ahogy az Örs vezér téren a metró és a HÉV összeköttetéséhez, vagy éppen a vasúti fejlesztésekhez. A parkolás kérdéséről már nem is beszélve, hiszen elengedhetetlen P+R parkolók kialakítása a főváros külsőbb részein, hogy az agglomerációból érkezők már ott letegyék az autót. És mindezek még csak a közlekedést érintették…Hajléktalanellátás, közbiztonság – ezek a témák is gyakran előkerülnek a közösségi oldalakon…Teljes joggal. Mi városvezetők a kerületeinkben tesszük, amire a törvény szerint lehetőségünk van. Ám ahhoz már az állami-fővárosi-kerületi feladatmegosztás újragondolása kell, hogy Kőbánya vagy Józsefváros ne legyen aránytalanul terhelt. A közbiztonság területén hasonló a helyzet: a közterület-felügyeletek és a rendőrség teszi a dolgát, együttműködés is van, de a legforgalmasabb csomópontjainkon ennél célzottabb megoldásokra van szükség, amire az önkormányzati hatáskör kevés.

Mi köti Önt a választókerülethez?

Jászárokszállási születésű vagyok, gyermekkoromban költöztünk a fővárosba, először Budafokra, ahol kisvárosi hangulatban nevelkedtem. Kőbányára friss diplomás pedagógusként érkeztem több, mint 4 évtizede, így életem jelentős része ide köt. Kőbánya időközben az otthonommá vált, én a bőrömön érzem, családapaként is, hogy jó-e itt élni, mi az, amire szükség van. 28 évesen az ország legfiatalabb iskolaigazgatójaként váltam részévé a közéletnek, a kőbányai politikai életben több mint két évtizede vállaltam először szerepet. Visszatekintve egyébként az akkori váltás indíttatása hasonló volt a mostanihoz: akkor iskolaigazgatóként a kerületi közoktatás minőségét, ügyes-bajos dolgait igyekeztünk előmozdítani, a képviselő-testület tagjaként pedig többet tehettem ezekért.