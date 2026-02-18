Figyelem! Ennek a csillagjegynek mindenáron keresztbe akarnak tenni: így akadályozhatja meg

A Halak Hold idején igazán vegyesen alakul a horoszkóp. Egyes csillagjegyeknek feszült napja alakul, de mindenre itt van a megoldás!

Ennek a csillagjegynek akarnak keresztbe tenni. Fotó: Freepik

Ki akarnak szúrni ezzel a csillagjeggyel

Kos

Ma már a Halak jegyében jár a Hold, és a Nap is ide lép a délutáni órákban. Ha nem úgy haladnak a dolgok, ahogyan szeretné, szerdán próbáljon inkább bátorítással és inspirációval hatni a környezetére. Most ezzel sokkal többet érhet el, mint bármilyen kritikával. A bizonytalanság és a kapkodás ugyanis könnyen rossz irányba viheti az eseményeket.

Bika

Kezdetét veszi a Halak hava. Most különösen jó érzékkel tapint rá arra, mi zajlik mások fejében, és mik a valódi motivációik. Érdemes lenne ma fontos kérdéseket átbeszélni. Ugyanakkor nehezen hajlik kompromisszumra, pedig most arra is szükség lehet a siker érdekében.



Ikrek

Ma olyan emberek és közösségek közelébe kerülhet, ahol friss inspirációt kap. Elindulhat önben egy folyamat, amelynek a végén valami igazán izgalmas dolog bontakozhat ki. Egy új kapcsolat is születhet, amely jelentős segítséget adhat ezen az úton.



Rák

A Halak energiái felébresztik a rejtett képességeit. Ma különösen erősek lehetnek a megérzései, sugallatai és felismerései. Engedje működni a hatodik érzékét! Ehhez csupán annyi kell, hogy egy kicsit lelassítson, és befelé is figyeljen.

Oroszlán

Szerdán, bármi legyen is a feladata, kerülje el a feszült helyzeteket – különösen akkor, ha valaki olyan dologra próbálja rávenni, amelynek már a gondolatától is görcsbe rándul a gyomra. Hallgasson az intuíciójára, mert most az pontos iránymutatást adhat.

Szűz

Egy kapcsolatot – legyen az baráti vagy szerelmi – folyamatosan ápolni kell. Ma azonban valami pluszt is tennie szükséges: kiállni és megvédeni azt valakivel szemben, akinek feltett szándéka, hogy keresztbe tegyen önöknek. A Halak jegyébe lépő Nap ugyanakkor a pénzügyekben kedvező híreket jelez.

Mérleg

Szerdán fordítson különös figyelmet az információkra és a jelekre, mert könnyen lehet, hogy akad közöttük olyan, amely komoly jelentőséggel bír az ön számára. Ha figyelmes, időben felkészülhet valamire, amit a többség még nem lát előre.