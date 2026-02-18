Figyelem! Ennek a csillagjegynek mindenáron keresztbe akarnak tenni: így akadályozhatja meg
Egyeseknek a hatodik érzéke, vagy az intuíciója segít majd.Néhány csillagjegy számára feszült nap érkezik.
A Halak Hold idején igazán vegyesen alakul a horoszkóp. Egyes csillagjegyeknek feszült napja alakul, de mindenre itt van a megoldás!
Ki akarnak szúrni ezzel a csillagjeggyel
Kos
Ma már a Halak jegyében jár a Hold, és a Nap is ide lép a délutáni órákban. Ha nem úgy haladnak a dolgok, ahogyan szeretné, szerdán próbáljon inkább bátorítással és inspirációval hatni a környezetére. Most ezzel sokkal többet érhet el, mint bármilyen kritikával. A bizonytalanság és a kapkodás ugyanis könnyen rossz irányba viheti az eseményeket.
Bika
Kezdetét veszi a Halak hava. Most különösen jó érzékkel tapint rá arra, mi zajlik mások fejében, és mik a valódi motivációik. Érdemes lenne ma fontos kérdéseket átbeszélni. Ugyanakkor nehezen hajlik kompromisszumra, pedig most arra is szükség lehet a siker érdekében.
Ikrek
Ma olyan emberek és közösségek közelébe kerülhet, ahol friss inspirációt kap. Elindulhat önben egy folyamat, amelynek a végén valami igazán izgalmas dolog bontakozhat ki. Egy új kapcsolat is születhet, amely jelentős segítséget adhat ezen az úton.
Rák
A Halak energiái felébresztik a rejtett képességeit. Ma különösen erősek lehetnek a megérzései, sugallatai és felismerései. Engedje működni a hatodik érzékét! Ehhez csupán annyi kell, hogy egy kicsit lelassítson, és befelé is figyeljen.
Oroszlán
Szerdán, bármi legyen is a feladata, kerülje el a feszült helyzeteket – különösen akkor, ha valaki olyan dologra próbálja rávenni, amelynek már a gondolatától is görcsbe rándul a gyomra. Hallgasson az intuíciójára, mert most az pontos iránymutatást adhat.
Szűz
Egy kapcsolatot – legyen az baráti vagy szerelmi – folyamatosan ápolni kell. Ma azonban valami pluszt is tennie szükséges: kiállni és megvédeni azt valakivel szemben, akinek feltett szándéka, hogy keresztbe tegyen önöknek. A Halak jegyébe lépő Nap ugyanakkor a pénzügyekben kedvező híreket jelez.
Mérleg
Szerdán fordítson különös figyelmet az információkra és a jelekre, mert könnyen lehet, hogy akad közöttük olyan, amely komoly jelentőséggel bír az ön számára. Ha figyelmes, időben felkészülhet valamire, amit a többség még nem lát előre.
Skorpió
Szerdán több lehetőséget is felkínálhat az élet. Nem kell azonban mindent kipróbálnia vagy elfogadnia. Nyugodtan legyen válogatós, és csak azt válassza, ami a legelőnyösebb az ön számára – még akkor is, ha valaki más döntésre próbálja ösztönözni.
Nyilas
Szerdán fontos összefüggéseket ismerhet fel. Lehet, hogy hiába szeretné mindezt megosztani másokkal, nem mindenki lesz rá nyitott. Önnek azonban komoly előnyt jelenthet, hogy átlátja az események láncolatát.
Bak
Szerdán szeretne jó benyomást kelteni valahol, és emiatt kissé feszült lehet. Ez természetes, de felesleges. Az ön feladata csupán annyi, hogy önmagát adja. Ha túlzottan görcsöl és izgul, éppen ez akadályozhatja meg abban, hogy a legjobb formáját hozza.
Vízöntő
Ma könnyen magával ragadhatja a lelkesedés, talán egy hirtelen támadt ötlet hatására. Engedje át magát ennek az érzésnek, hiszen örömet ad. Ugyanakkor hagyjon teret a racionális gondolatoknak is. Fontos, hogy lássa az akadályokat, hogy aztán át is tudja lépni őket.
Halak
Egy helyzetben most jól teszi, ha átadja magát az érzéseinek. Talán úgy érzi, valami túl szép ahhoz, hogy igaz legyen – pedig lehet, hogy ennél nagyobbat nem is tévedhetne. Ne szalassza el a lehetőséget pusztán azért, mert nem mer hinni benne. A Nap belép a jegyébe, és elhozza önnek az ajándékait.
