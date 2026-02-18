Esküvőjére készült, rákkal diagnosztizálták a fiatal menyasszonyt

Élete legboldogabb napjára készült volna idén nyáron a 30 éves Keira Morrison vőlegényével, Liam Bridgemannel, akivel immáron hét éve alkotnak egy párt. Most azonban esküvője helyett sokkal rosszabb dologgal kell szembenézzen: rákos diagnózisával. Keira limfómás kórmegállapítása óta a legrosszabbra készül.

Esküvőjére készült, most kezelésekre jár rákos betegsége miatt. Fotó: Illusztráció/Unsplash

Keiranál azok után diagnosztizáltak vérrákot, hogy első tüneteit közel egy évvel ezelőtt észlelte. 33 éves vőlegénye, aki egy 15 és egy 10 éves gyermek édesapja, ugyanúgy összetört a hír hallatán, mint Keira:

Ő nevelte fel a két gyermekem, miután az édesanyjuk 2017-ben elhunyt. Kiskoruk óta az életük részese, szoros családi kötelékünk van. Habár Keira már karácsonykor is nagyon rosszul volt, így is 30 karácsonyi adomány vacsorát készített és szállított ki azoknak, akiknek szüksége volt rá. Ne akarta, hogy bárki is éhes legyen az ünnepekkor. Ez pedig tökéletesen jellemzi, milyen ember is ő valójában. Aranyból van a szíve, bárkiért megtenne bármit

- közölte Liam.

Esküvőjére készült, most kezelésekre jár rákos betegsége miatt

Keira első tünete az volt, hogy miután alkoholt ivott felpuffadt az arca és kipirosodott. Ekkor azonban még nem gondolt semmire: azt hitte, csupán vérnyomásprobléma. Decemberben azonban észrevett két csomót a nyakán. Orvoshoz ment, aki egy három hónapos, ultrahangos várólistára rakta őt. Keira azonban szerencsére időközben talált egy másik dokit, aki hamarabb tudott segíteni neki. Specialistához küldték, amelyet egy MRI és biopszia követett. És habár ezt követőn megjött a sokkoló diagnózis, a fiatal nő kiemelte, ha nincs a kutyája, Arlo, vélhetően soha nem jár utána a dolgoknak:

Arlo állandóan egy adott pontot szaglászott a nyakamon. A kórmegállapítás óta felkészültünk a legrosszabbra, de júniusban lett volna az esküvőm. A gyerekeink már mindent megértenek, így számukra is borzalmas az egész. Vérszerinti édesanyjukat már elvesztették és lehet, hogy most még egy anyától el kel búcsúzzanak majd

- tett szívszorító vallomást Keira a Mirror írása szerint.