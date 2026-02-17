RETRO RÁDIÓ

Síró gyerekei szeme előtt lőtték szitává a menekülő ukrán édesapát - megrázó történet a háború poklából

Egy család autójára tüzet nyitottak a zöld folyosón, az apát és a kutyát szitává lőtték. Az ukrán tinédzser megrázó részleteket mesélt el a menekülés részleteiről.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.17. 14:11
Módosítva: 2026.02.17. 14:11
orosz-ukrán háború orosz-ukrán konfliktus orosz-ukrán

Egy 15 éves ukrán lány megrázó részleteket mesélt arról, hogyan vált a menekülésük vérfürdővé. A tinédzser szerint a megszállás alatt civilekre és állatokra is lőttek, és fiatal lányokat is bántalmaztak.

ukrán
Az ukrán család élete rémálommá vált Fotó: Ukrán 24. gépesített dandár /  MTI

 

Elkezdtem sírni a telefonba: apa, én tényleg félek, szerintem ez az utolsó napom

 – idézte fel a háború első napjainak borzalmait Arina, aki mindössze 15 éves volt, amikor az orosz csapatok elfoglalták a herszoni régió egyik faluját.

A lány az invázió előtti napon utazott Mikolajivból a nagyszüleihez, abban bízva, hogy ott biztonságban lesz. Néhány nappal később azonban a háború elérte őket.

Ott minden egyre hangosabb lett, és minden nap új harcok törtek ki

– mondta.

A tinédzser szerint a megszállás alatt brutális dolgok történtek.

Lőttek a kutyákra, az emberekre, és a lányokat zaklatták. Két, körülbelül 12 éves lányt megerőszakoltak.


A család végül úgy döntött, elmenekül. Az úgynevezett zöld folyosón próbálták elhagyni a térséget, amely elvileg biztonságos áthaladást jelentett a civileknek. Az út azonban rémálommá vált. 

 

Volt egy kutyám, egy fox terrier, Glasha volt a neve. A testével fedezte az idősebb bátyám fejét. A bátyám elől ült, és a kutya kapta az összes golyót. A helyszínen meghalt.

A lövések a családot is eltalálták, többen megsérültek. A káosz közepette két idegen segített nekik elmenekülni. 

Két férfi vezetett, nem tudom kik voltak. Egyszerűen beültettek minket a kocsijukba. Mind a négy gyerek a hátsó ülésen ült, apám pedig a csomagtartóba került.

Az apa súlyosan megsebesült, de még ekkor is a gyerekeit próbálta megnyugtatni. 

Apám folyamatosan válaszolt a kiabálásunkra, mondván: gyerekek, ne aggódjatok, megmentelek benneteket.

A lánya kétségbeesetten próbált segíteni neki.

Én meg kiabáltam neki: apa, ne mozogj, nem kell aggódnod.

Az apa azonban nem élte túl. Testét 17 lövés érte. A tragédia ellenére Arina nem adta fel. Elhatározta, hogy valóra váltja azt az álmot, amelyet apjával közösen dédelgettek. 

Meg fogom valósítani a farmot, amiről apám álmodott. Mert apám meghalt, de az álmai tovább élnek.

- zárta a beszámoló videót a lány. 

 

A tinédzser elmondta: az emlékek örökre vele maradnak és az  apja álma ad neki erőt a továbblépéshez.

Az ukrán állapotok megerősitik azt, hogy ki kell maradnunk a háborúból

Ezeket az állapotokat természetesen nem akarjuk viszont látni Magyarországon és ezt a véleményét most bárki elmondhatja. 

A Nemzeti Petíció az alábbi három kijelentést tartalmazza:

  1.  Nemet mondok az orosz-ukrán háború további finanszírozására
  2.  Nemet mondok arra, hogy az ukrán állam működését a következő 10 évben velünk fizettessék meg
  3.  Nemet mondok a rezsiárak háború miatti emelésére

Magyarországot érő ukrán fenyegetések új szakaszba léptek: immár katonai és fegyveres fenyegetések hangzanak el, de a nemzeti petíció egy válaszlehetőség a fenyegetésekre. A Nemzeti Peticiót már postázták, de online is kitölthető március 23-ig.


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu