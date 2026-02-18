Tragédia: újabb életet követelt egy őrült közösségi médiás trend

Szívszorító figyelmeztetést tett közzé annak az elhunyt 11 éves kisfiúnak az anyja, Roseanne Thompson, aki azok után kell gyászolja gyermekét, hogy a tini részt vett egy életveszély közösségi média kihívásban. Freddie Davis egy úgynevezett "krómozásban" vett részt, amely arról szól, hogy a fiatalok dezodoros flakonok spray-ét kell belélegezzék a trend részeként azért, hogy "beálljanak" tőle.

Újabb közösségi média trend okozott tragédiát. Fotó: Pexels (Illusztráció!)

Közösségi média trend vette el a tini életét

Szokás szerint mentem felkelteni őt. Kinyitottam az ajtaját, a nevét szólítottam, ahogy reggelente szoktam, de láttam, ahogy arccal lefelé fekszik mozdulatlanul. Újra szóltam neki és mivel ekkor sem válaszolt, rájöttem, valami nincs rendben. Odamentem hozzá, a kezem óvatosan a vállára tettem és a bőre ekkor a szokásosnál hidegebb volt. Azonnal hívtam a segélyszolgálatot és közöltem velük, azt hiszem Fred elhunyt.

- emlékezett vissza Roseanne a tragikus 2025-ös januári napra.

Dr. Betty Choi gyermekorvos Freddie halálát követően kiemelte, az úgynevezett krómozás függőséget is tud okozni mindamellett, hogy nagyon mérgező. Ezen aerozol gázok belégzése ugyanis agykárosodást, szívritmuszavart, szívrohamot, szervkárosodást is okozhat, továbbá hosszútávú következményekkel is járhat, írja a LadBible.