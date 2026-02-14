RETRO RÁDIÓ

Így pusztít a csendes gyilkos! – 5 jel, ami szívrohamra utalhat

A legtöbb ember figyelmen kívül hagyja a jeleket. A szívroham pedig bármikor kopogtathat az ajtón.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.14. 12:00
szívroham betegség odafigyelés tünetek

Ha nem kezelik hatékonyan és gyorsan, a szívroham végzetes lehet, ezért is fontos, hogy tisztában legyünk a tünetekkel, amennyiben felbukkannának.

szívroham
Fontos a szívroham jeleire figyelni Fotó: drazen_zigic / freepik.com / Illusztráció

Idejében figyeljünk a szívroham tüneteire

Az Egyesült Államokban negyven másodpercenként kap valaki szívrohamot, ami évente 805 ezer szívrohamot jelent. A Betegségmegelőzési és -ellenőrzési központok szerint ezekből csak 605 ezer az első szívroham, míg sokan második vagy harmadik szívrohamon is átesnek.

Minden ötödik szívroham csendes, ami azt jelenti, hogy a baj már azelőtt megtörtént, hogy a beteg egyáltalán észlelte volna azt. Annak érdekében, hogy elkerüljük a halálos kimenetelű szívrohamot, fontos, hogy tisztában legyünk néhány tünettel. Elhoztunk öt dolgot, amire érdemes figyelni.

Szédülés, ájulás

A Szívalapítvány szerint, ha nem érezzük magunkat stabilan a lábunkon, akkor az aggodalomra adhat okot.

Ha forogni kezd veled a szoba, vagy homályosodni kezd a látásod, a tested egy közelgő szívrohamra figyelmeztethet. Azonnal szólj valakinek, ha ezeket a tüneteket tapasztalod!

- idézi az Unilad.

Légszomj

A fizikai aktivitás után nem meglepő, ha nehezebben vesszük a levegőt, de ha ez hirtelen jelentkezik egy helyben állás közben, akkor az valami súlyosabb dolognak a jele is lehet. A jótékonysági szervezet szerint a mellkasi szorító érzés, a légzési nehézség vagy a légszomj esténként a szívroham figyelmeztető jele lehet.  Azt tanácsolják, hogy ha ezen tüneteket észleli az ember, azonnal forduljon orvoshoz.

Emésztési zavar, hányás vagy inger

Természetesen ezek a tünetek más betegség előjelei is lehetnek, de ha ezek hosszabb távon is fennállnak, akkor érdemes figyelmeztetésként tekinteni rájuk és orvoshoz fordulnunk. Bár ritka de a Szívalapítvány szerint az életveszélyes szívroham jele is lehet.

Izzadás

Bár ez egy kevésbé ismert tünet, de „a test hirtelen lehűlése vagy borzongása – függetlenül a környezeti hőmérséklettől – szintén figyelmeztető jel lehet” - írja az alapítvány.

Semmi figyelmeztető jel

Ha nincs jel, az is egy jel lehet, aggasztó, hogy az emberek szívrohamot kaphatnak anélkül, hogy bármi előjele lenne. Ebben az esetben csak a szívroham későbbi fázisaiban lehet észrevenni a betegség jeleit.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu