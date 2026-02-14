Így pusztít a csendes gyilkos! – 5 jel, ami szívrohamra utalhat

Ha nem kezelik hatékonyan és gyorsan, a szívroham végzetes lehet, ezért is fontos, hogy tisztában legyünk a tünetekkel, amennyiben felbukkannának.

Fontos a szívroham jeleire figyelni Fotó: drazen_zigic / freepik.com / Illusztráció

Idejében figyeljünk a szívroham tüneteire

Az Egyesült Államokban negyven másodpercenként kap valaki szívrohamot, ami évente 805 ezer szívrohamot jelent. A Betegségmegelőzési és -ellenőrzési központok szerint ezekből csak 605 ezer az első szívroham, míg sokan második vagy harmadik szívrohamon is átesnek.

Minden ötödik szívroham csendes, ami azt jelenti, hogy a baj már azelőtt megtörtént, hogy a beteg egyáltalán észlelte volna azt. Annak érdekében, hogy elkerüljük a halálos kimenetelű szívrohamot, fontos, hogy tisztában legyünk néhány tünettel. Elhoztunk öt dolgot, amire érdemes figyelni.

Szédülés, ájulás

A Szívalapítvány szerint, ha nem érezzük magunkat stabilan a lábunkon, akkor az aggodalomra adhat okot.

Ha forogni kezd veled a szoba, vagy homályosodni kezd a látásod, a tested egy közelgő szívrohamra figyelmeztethet. Azonnal szólj valakinek, ha ezeket a tüneteket tapasztalod!

- idézi az Unilad.

Légszomj

A fizikai aktivitás után nem meglepő, ha nehezebben vesszük a levegőt, de ha ez hirtelen jelentkezik egy helyben állás közben, akkor az valami súlyosabb dolognak a jele is lehet. A jótékonysági szervezet szerint a mellkasi szorító érzés, a légzési nehézség vagy a légszomj esténként a szívroham figyelmeztető jele lehet. Azt tanácsolják, hogy ha ezen tüneteket észleli az ember, azonnal forduljon orvoshoz.

Emésztési zavar, hányás vagy inger

Természetesen ezek a tünetek más betegség előjelei is lehetnek, de ha ezek hosszabb távon is fennállnak, akkor érdemes figyelmeztetésként tekinteni rájuk és orvoshoz fordulnunk. Bár ritka de a Szívalapítvány szerint az életveszélyes szívroham jele is lehet.

Izzadás

Bár ez egy kevésbé ismert tünet, de „a test hirtelen lehűlése vagy borzongása – függetlenül a környezeti hőmérséklettől – szintén figyelmeztető jel lehet” - írja az alapítvány.

Semmi figyelmeztető jel

Ha nincs jel, az is egy jel lehet, aggasztó, hogy az emberek szívrohamot kaphatnak anélkül, hogy bármi előjele lenne. Ebben az esetben csak a szívroham későbbi fázisaiban lehet észrevenni a betegség jeleit.