Nőnapi virágárak 2026: ennyibe kerül most a tulipán, a rózsa és az orchidea

Rohamosan közeleg a nemzetközi nőnap, ilyenkor sokan virággal lepik meg a kedvesüket, anyákat, nagymamákat, kollégákat. Erre a klasszikus választás egy tulipán, egy rózsa vagy egy orchidea. Ezek a virágboltok kínálatában idén sem maradnak el. Megnéztük, mennyibe kerülnek a legnépszerűbb nőnapi virágok a budapesti virágüzletekben, valamint a nagy áruházláncok kínálatában.

Nőnapi virágokból gazdag a kínálat, a tavaszias, élénk színek látványa önmagában ajándékot jelent. Fotó: Kovács Dávid / metropol

Mit kínálnak a virágüzletek?

A budapesti Virág & Exclusive Roses családi virágüzletnél már javában készülnek a nőnapra. Az üzletet üzemeltető Sidó Enikő szerint a klasszikusok idén is hódítanak. A Corvin negyedben található üzlet vezetője szerint a tavaszi hagymás növényekkel (jácint, tulipán, nárcisz) sem lehet melléfogni. Ezek díszített csomagolásban 980 Ft és 2980 Ft között mozognak, nagy előnyük pedig, hogy elvirágzás után kiültethetők a kertbe.

Sok férfi ilyenkor tanácstalan, ezért gyakran kérnek segítséget a választáshoz.

Enikő elmondása szerint az egyik legbiztosabb választás továbbra is az orchidea. Bár itt mélyebben a zsebbe kell nyúlni: a normál cserepes változatok 6980 Ft-tól indulnak, míg a luxuskategóriás darabok ára a 22 900 Ft-ot is elérheti.

Egy másik budapesti virágüzlet, a The Rose Land Company vezetője, Laura szerint az árak sokszor a beszerzéstől függnek.

A virágok tőzsdések, ezért változik az árfolyamuk. Nálunk azonban igyekszünk tartani az árakat, még ünnepek idején is

– mondta lapunknak. Szerinte a rózsaszín árnyalatú virágok különösen népszerűek.

A virágok népszerűek a nőnapi ajándékot keresők körében. Fotó: Kovács Dávid / metropol

Az utcai virágárusoknál is pörög a tulipán

Az utcai árusoknál a tulipán szála 800–1000 Ft, egy szál rózsa pedig 1500–2000 Ft körül mozog. Budapest belvárosában rengeteg van most hasonló virágosokból, akik közül egyikük arról számolt be, hogy a tulipán továbbra is az egyik legkeresettebb nőnapi virág.

A cserepes virágok általában 2000–5000 forint között mozognak. De a tavaszi virágok – például a jácint vagy a színes csokrok – szintén népszerűek még ilyenkor

- mondta az egyik VIII. kerületi utcai árus, aki nevét sem árulta el, mert ugye ezeknek az utcai árusoknak, akik sokszor vödörből kínálják a portékájukat, általában nincs engedélyük az árusításhoz.