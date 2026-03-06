Nőnapi virágárak 2026: ennyibe kerül most a tulipán, a rózsa és az orchidea
Március 8-án van a nemzetközi nőnap, amikor hagyományosan virággal köszöntjük a hölgyeket. Körbejártuk a budapesti virágüzleteket, beszéltünk utcai árusokkal, és szemügyre vettük a nagy áruházláncok akciós újságjait is. Az nőnapi virágok árai különbözőek, de a kínálat bőséges.
Rohamosan közeleg a nemzetközi nőnap, ilyenkor sokan virággal lepik meg a kedvesüket, anyákat, nagymamákat, kollégákat. Erre a klasszikus választás egy tulipán, egy rózsa vagy egy orchidea. Ezek a virágboltok kínálatában idén sem maradnak el. Megnéztük, mennyibe kerülnek a legnépszerűbb nőnapi virágok a budapesti virágüzletekben, valamint a nagy áruházláncok kínálatában.
Mit kínálnak a virágüzletek?
A budapesti Virág & Exclusive Roses családi virágüzletnél már javában készülnek a nőnapra. Az üzletet üzemeltető Sidó Enikő szerint a klasszikusok idén is hódítanak. A Corvin negyedben található üzlet vezetője szerint a tavaszi hagymás növényekkel (jácint, tulipán, nárcisz) sem lehet melléfogni. Ezek díszített csomagolásban 980 Ft és 2980 Ft között mozognak, nagy előnyük pedig, hogy elvirágzás után kiültethetők a kertbe.
Sok férfi ilyenkor tanácstalan, ezért gyakran kérnek segítséget a választáshoz.
Enikő elmondása szerint az egyik legbiztosabb választás továbbra is az orchidea. Bár itt mélyebben a zsebbe kell nyúlni: a normál cserepes változatok 6980 Ft-tól indulnak, míg a luxuskategóriás darabok ára a 22 900 Ft-ot is elérheti.
Egy másik budapesti virágüzlet, a The Rose Land Company vezetője, Laura szerint az árak sokszor a beszerzéstől függnek.
A virágok tőzsdések, ezért változik az árfolyamuk. Nálunk azonban igyekszünk tartani az árakat, még ünnepek idején is
– mondta lapunknak. Szerinte a rózsaszín árnyalatú virágok különösen népszerűek.
Az utcai virágárusoknál is pörög a tulipán
Az utcai árusoknál a tulipán szála 800–1000 Ft, egy szál rózsa pedig 1500–2000 Ft körül mozog. Budapest belvárosában rengeteg van most hasonló virágosokból, akik közül egyikük arról számolt be, hogy a tulipán továbbra is az egyik legkeresettebb nőnapi virág.
A cserepes virágok általában 2000–5000 forint között mozognak. De a tavaszi virágok – például a jácint vagy a színes csokrok – szintén népszerűek még ilyenkor
- mondta az egyik VIII. kerületi utcai árus, aki nevét sem árulta el, mert ugye ezeknek az utcai árusoknak, akik sokszor vödörből kínálják a portékájukat, általában nincs engedélyük az árusításhoz.
Milyenek az árak a nagy áruházláncokban?
A nagy üzletláncok is külön kínálattal készülnek a nőnapra, ahol sokszor olcsóbban lehet virágot venni.
- Az Aldi kínálatában egy 24 szálból álló színes rózsacsokor 4000 forintba kerül. Tulipáncsokorból kétféle árkategória is elérhető: a kilenc szálas változat 1000 forint, a 14 szálas pedig 3000 forint.
- Az Auchan kínálatában az egyik legolcsóbb cserepes virág a százszorszép, amely 399 forintba kerül. A primula élénk lilás-rózsaszínes színei szintén népszerűek, ára 459 forint.
- A Lidlben nemcsak cserepes virágokat, hanem csokrokat is találhatunk. A nőnaphoz közeledve például 13 szál rózsából vagy 9 szál tulipánból álló csokrot kínálnak 1111 forintért.
- A Penny kínálatában többféle cserepes virág is megtalálható nőnapra. A 12 centiméteres cserépben kapható jácint két hagymával 699 forintba kerül, és több színben – például fehérben, kékben és rózsaszínben – is elérhető.
- A Tescoban hét szál tulipánból álló csokrot kínálnak 999 forintért. Ajándéktasakba csomagolt szegfűs virágcserepet is lehet kapni 2499 forintért, ami kifejezetten alkalmas ajándéknak.
Melyik nőnapi virág lesz idén a sláger?
A virágárusok szerint idén is a klasszikusok dominálnak majd. A tulipán, a jácint, az orchidea és a rózsa szinte minden boltban megtalálható, és árban is széles a választék. Aki olcsóbb ajándékot keres, már néhány száz forintért talál cserepes virágot az áruházakban, míg a virágboltokban a különlegesebb vagy díszített növények akár több tízezer forintba is kerülhetnek.
