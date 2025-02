Óriási plüssmacit loptak egy óbudai virágüzlet elől – tudta meg a Metropol. A Vörösvári út-Körte utca sarkánál lévő üzlethez már nyitásra érkezett az a nő és a társa egy fiatal férfi, akik vélhetően ki akarták fosztani a virágüzletet. Lapunknak Á.-V. Fruzsina, a bolt tulajdonosa mesélte el a történteket.

Plüssmacit loptak Óbudán Fotó: olvasói

Nyolc órakor nyit a virágüzlet és a kolléganő volt bent egyedül

– kezdte Fruzsina. "Először arra figyelt fel, hogy egy fiatal nő és egy férfi hangosan vitatkoznak az üzlet előtt, majd különböző helyekre elsétálnak. A férfi az üzlettel szemben lévő villamosmegállóba ment és ott várakozott, míg a nő elsétált."



Fruzsina szerint ezután nem sokkal az eladó hangos zajra kapta fel a fejét, ami miatt azonnal el is indult a bejárathoz.

Hatalmas zajra lett figyelmes az eladó, hamar ki is derült, hogy mi volt az…

- meséli. "Az üzletünk előtt ki volt rakva egy hatalmas plüssmaci, ami ült egy széken. Hozzá volt kötve elővigyázatosságból, meg azért is, mert elég nagy és nehéz is és volt már, hogy leborult. Ezt még Valentin-nap miatt hoztuk be dekorációként az üzletbe. Kiderült, hogy a nő felkapta a macit, ment vele a szék is és fellökte a mellette lévő táblát az pedig nekicsapódott az üvegnek."

Alig bírta el a hatalmas mackót Fotó: olvasói

Az eladó azonnal kiment a tolvaj után, akit látott elrohanni a macival és a székkel együtt a mellettük lévő tízemeletes panel mögé.

"Nagyon furcsa, mert ahogy kijött az eladó és látta, hogy elrohan a nő, megszólalt a szemben várakozó srác! Közölte, hogy arra futott a macival… Hirtelen nem tudta az eladó, hogy mit csináljon, mert ha utána rohan, tárva nyitva lesz a bolt és feltételezte, hogy a srác akkor azonnal bemenne a kasszához. Valószínűleg ez volt a csel, hogy amíg a nőt üldözi, ő ki tudja rabolni a virágüzletet. A férfi is azonnal elrohant egyébként, ahogy látta, hogy nem megy az eladó a lány után…"



Végül a széket megtalálták a panelház mögött, de a plüssmacit nem. Fruzsina elmondta, hogy ez egy személyes tárgy volt, ugyanis még a párjától kapta ajándékba, akkor 60 ezer forintba került a 160 centis mackó.