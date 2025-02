Szerdán este 8 óra körül besétáltunk a gyerekkel az Allee bevásárlóközpontba, azon belül a SPAR-ba. Velünk volt a kislányom kutyája is, a 8 hónapos yorkie-nk, aki Mézi névre hallgat. Már sokszor ránk szóltak, hogy ne vigyük be a boltba… Most is ez történt. A boltos kérte és javasolta, hogy inkább a bolt előtt – bent a plázában – kössük ki a pórázával, majd amikor pár perc múlva kijövünk, mehetünk is vele tovább