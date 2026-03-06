Sokan akarják, hogy a DK és a Kutya Párt is bejusson a parlamentbe

Pénteken 16 órakor lezárult az egyéni képviselőjelöltek aláírásgyűjtése, és csak azok a pártok állíthatnak az április 12-ei választáson országos listát, amelyeknek legalább 71 jelöltje indul a választáson.

Fotó: Nézőpont Intézet

Mivel a Demokratikus Koalíció és a Kétfarkú Kutya Párt is összegyűjtötte a szükséges aláírásokat és kellő számú jelöltet állítottak, mindketten állíthatnak országos listát is. Minthogy a közvélemény-kutatások szerint öt párt listája kaphat 1 százaléknál nagyobb szavazatarányt (a Nézőpont Intézet legutóbbi kutatása szerint a Demokratikus Koalíció 3, a Kutya Párt 4 százalékot kapna „most vasárnap”), a listaállítás után ennek az öt pártnak a bejutása lesz a politikai viták egyik kulcskérdése.

Ebben a helyzetben a Nézőpont Intézet azt a kérdést vizsgálta kutatásában, hogy a választópolgárok hány párt bejutását kívánják. Tavaly nyárhoz képest a helyzet nem változott jelentősen. Egyedül a Mi Hazánk bejutását szeretnék többen (most 50 százalék), mint júliusban (43 százalék). A Mi Hazánk bejutására és ezáltal a hárompárti parlamentre komoly esély van, mivel a Nézőpont Intézet legutóbbi közvélemény-kutatása szerint a pártlistára a választók 8 százaléka szavazna.

A Demokratikus Koalíció vagy a Kutya Párt parlamenti bennmaradását, illetve belépését a magyarok közel harmada szeretné elérni (34, illetve 35 százalék), azaz minden harmadik magyar legalább négypárti parlamentet szeretne, amelybe a Fidesz-KDNP, a Tisza és a Mi Hazánk mellett a DK vagy a Kutya Párt is bejutna. Kérdés, hogy a drukkerekből lesz-e szavazó, jelenleg ugyanis csak minden nyolcadik támogatójuk tervezi, hogy rájuk is szavazna.

Mivel a választók 18 százaléka mindkét küszöbkörnyéki párt, a DK és a Kutya Párt bejutását is támogatja, így elmondható, hogy a magyarok közel ötöde kíván magának ötpárti parlamentet.

Érdekesség, hogy noha a Tisza Párt vezetője minden tőle telhető eszközzel küzd az ellenzéki alternatívákkal szemben, a Tisza szavazóinak 55 százaléka drukkol a Kutya Párt, 44 százaléka a DK és 36 százaléka a Mi Hazánk parlamenti bekerülésének is.