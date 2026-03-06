RETRO RÁDIÓ

Sokan akarják, hogy a DK és a Kutya Párt is bejusson a parlamentbe

A választók harmada négypárti, ötöde pedig ötpárti parlamentet szeretne. Öt pártnak van reális esélye bekerülni a következő parlamentbe, és sokkal többen drukkolnak a Mi Hazánk, a Demokratikus Koalíció és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt bejutásának, mint ahány szavazójuk van.

2026.03.06.
kutatás Demokratikus Koalíció (DK) Nézőpont Intézet Magyar Kétfarkú Kutyapárt választás parlament

Pénteken 16 órakor lezárult az egyéni képviselőjelöltek aláírásgyűjtése, és csak azok a pártok állíthatnak az április 12-ei választáson országos listát, amelyeknek legalább 71 jelöltje indul a választáson.

Mivel a Demokratikus Koalíció és a Kétfarkú Kutya Párt is összegyűjtötte a szükséges aláírásokat és kellő számú jelöltet állítottak, mindketten állíthatnak országos listát is. Minthogy a közvélemény-kutatások szerint öt párt listája kaphat 1 százaléknál nagyobb szavazatarányt (a Nézőpont Intézet legutóbbi kutatása szerint a Demokratikus Koalíció 3, a Kutya Párt 4 százalékot kapna „most vasárnap”), a listaállítás után ennek az öt pártnak a bejutása lesz a politikai viták egyik kulcskérdése.

Ebben a helyzetben a Nézőpont Intézet azt a kérdést vizsgálta kutatásában, hogy a választópolgárok hány párt bejutását kívánják. Tavaly nyárhoz képest a helyzet nem változott jelentősen. Egyedül a Mi Hazánk bejutását szeretnék többen (most 50 százalék), mint júliusban (43 százalék). A Mi Hazánk bejutására és ezáltal a hárompárti parlamentre komoly esély van, mivel a Nézőpont Intézet legutóbbi közvélemény-kutatása szerint a pártlistára a választók 8 százaléka szavazna.

A Demokratikus Koalíció vagy a Kutya Párt parlamenti bennmaradását, illetve belépését a magyarok közel harmada szeretné elérni (34, illetve 35 százalék), azaz minden harmadik magyar legalább négypárti parlamentet szeretne, amelybe a Fidesz-KDNP, a Tisza és a Mi Hazánk mellett a DK vagy a Kutya Párt is bejutna. Kérdés, hogy a drukkerekből lesz-e szavazó, jelenleg ugyanis csak minden nyolcadik támogatójuk tervezi, hogy rájuk is szavazna.

Mivel a választók 18 százaléka mindkét küszöbkörnyéki párt, a DK és a Kutya Párt bejutását is támogatja, így elmondható, hogy a magyarok közel ötöde kíván magának ötpárti parlamentet.

Érdekesség, hogy noha a Tisza Párt vezetője minden tőle telhető eszközzel küzd az ellenzéki alternatívákkal szemben, a Tisza szavazóinak 55 százaléka drukkol a Kutya Párt, 44 százaléka a DK és 36 százaléka a Mi Hazánk parlamenti bekerülésének is.

Módszertan

A Nézőpont Intézet kutatása az MTVA-val együttműködésben 2026. február 23. és 25. között, 1000 fő telefonos megkérdezésével készült. A minta reprezentatív a 18 évesnél idősebb lakosságra nem, kor, régió, településtípus és iskolai végzettség szerint. 1000 fős mintanagyság és 95 százalékos megbízhatósági szint esetén a mintavételi hiba ± 3,16 százalék.

 

