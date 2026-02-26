Orbán Viktor 80 feletti körzet megnyerését tűzte ki célul
Ez komoly fideszes győzelmet jelentene.
Orbán Viktor 80 feletti körzet megnyerését tűzte ki célul, ami komoly fideszes győzelmet jelentene, egyre több körzetből szivárognak ki a helyi mérések – írta Deák Dániel közösségi oldalán.
A választás a 106 egyéni körzetben dől el; amelyik politikai oldal ezeknek a körzeteknek a többségét megnyeri, annak lehet majd parlamenti többsége. Orbán Viktor az elmúlt napokban többször beszélt arról, hogy 65 egyéni körzetben biztos a Fidesz győzelme a belső mérések szerint, de a 80 feletti egyéni körzet megnyerése is reális cél, ezért dolgoznak most a kampányban
– közölte a szakértő, hozzátette: az elmúlt napokban több egyéni körzet belső mérése is kiszivárgott; ezek alapján a miniszterelnök célkitűzései teljesen reálisak.
A kiszivárgott kutatások eredményei:
- A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei 3-as számú körzetben (Kisvárda és környéke) brutális, 26%-os a Fidesz előnye.
- A Veszprém vármegyei 4-es számú körzetben (Pápa és környéke) 22%-os a Fidesz előnye.
- A Nógrád vármegyei 1-es számú körzetben (Salgótarján és Pásztó környéke) 13% a Fidesz előnye.
- A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei 7-es körzetben (Mezőkövesd és környéke) 10% a Fidesz előnye.
- A Pest vármegyei 9-es körzetben (Csepel-sziget déli része) 10% a Fidesz előnye.
- A Bács-Kiskun vármegyei 6-os számú körzetben (Baja és környéke) 10% a Fidesz előnye.
- A Veszprém vármegyei 3-as választókerületben pedig 9% a Fidesz előnye.
Mindezek fényében a Nézőpont Intézet tegnapi felmérése, mely szerint a Fidesz vezet a Tiszával szemben, tűnik reálisabbnak a Medián 20%-os Tisza-előnyt vizionáló manipulatív kutatásával ellentétben. Ezt jelzik vissza az aláírásgyűjtések is, amelyekben magasan verte a hétvégén a Fidesz a Tiszát. Természetesen a választáson nem a szimpátia, hanem a leadott szavazat számít, éppen ezért fontos a mozgósítás és az országjárás
– teszi hozzá.
