Orbán Viktor 80 feletti körzet megnyerését tűzte ki célul, ami komoly fideszes győzelmet jelentene, egyre több körzetből szivárognak ki a helyi mérések – írta Deák Dániel közösségi oldalán.

Orbán Viktor Fotó: YouTube

A választás a 106 egyéni körzetben dől el; amelyik politikai oldal ezeknek a körzeteknek a többségét megnyeri, annak lehet majd parlamenti többsége. Orbán Viktor az elmúlt napokban többször beszélt arról, hogy 65 egyéni körzetben biztos a Fidesz győzelme a belső mérések szerint, de a 80 feletti egyéni körzet megnyerése is reális cél, ezért dolgoznak most a kampányban

– közölte a szakértő, hozzátette: az elmúlt napokban több egyéni körzet belső mérése is kiszivárgott; ezek alapján a miniszterelnök célkitűzései teljesen reálisak.

A kiszivárgott kutatások eredményei:

A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei 3-as számú körzetben (Kisvárda és környéke) brutális, 26%-os a Fidesz előnye. A Veszprém vármegyei 4-es számú körzetben (Pápa és környéke) 22%-os a Fidesz előnye. A Nógrád vármegyei 1-es számú körzetben (Salgótarján és Pásztó környéke) 13% a Fidesz előnye. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei 7-es körzetben (Mezőkövesd és környéke) 10% a Fidesz előnye. A Pest vármegyei 9-es körzetben (Csepel-sziget déli része) 10% a Fidesz előnye. A Bács-Kiskun vármegyei 6-os számú körzetben (Baja és környéke) 10% a Fidesz előnye. A Veszprém vármegyei 3-as választókerületben pedig 9% a Fidesz előnye.

Mindezek fényében a Nézőpont Intézet tegnapi felmérése, mely szerint a Fidesz vezet a Tiszával szemben, tűnik reálisabbnak a Medián 20%-os Tisza-előnyt vizionáló manipulatív kutatásával ellentétben. Ezt jelzik vissza az aláírásgyűjtések is, amelyekben magasan verte a hétvégén a Fidesz a Tiszát. Természetesen a választáson nem a szimpátia, hanem a leadott szavazat számít, éppen ezért fontos a mozgósítás és az országjárás

– teszi hozzá.