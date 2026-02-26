„Ön négy éve azon dolgozik, hogy Magyarországot belekényszerítse a háborúba” – nyílt levélben üzent Orbán Viktor Zelenszkijnek

Nyílt levélben szólította fel az ukrán elnököt Orbán Viktor miniszterelnök a Barátság kőolajvezeték újbóli megnyitására, amit január végén még azért zártak el az ukránok, hogy ily módon is beavatkozzanak a magyar választásokba. Mivel ez idáig Ukrajna nem tett eleget a kötelezettségeinek, illetve az uniós jogot megsértve továbbra is zárva tartja a Magyarország és Szlovákia számára kulcsfontosságú vezetéket, ezért Orbán Viktor újabb lépésre szánta el magát.

Ukrajna hazudik: azt állítja orosz támadás érte a Barátság kőolajvezetéket, pedig valójában ők állították el, hogy káoszhelyzetet teremtsenek a magyarországi választások előtt

Fotó: Szigetváry Zsolt

A miniszterelnök nyílt levelét azzal kezdte, hogy világos: Volodimir Zelenszkij képtelen elfogadnia a szuverén magyar kormány és a magyar emberek álláspontját az orosz–ukrán háborúról, ezért most attól sem riad vissza, hogy támadást intézzen Magyarország energiabiztonsága ellen.

Ön négy éve azon dolgozik, hogy Magyarországot belekényszerítse az Önök és Oroszország közötti háborúba. Ön az elmúlt négy évben megkapta ehhez Brüsszel támogatását, és megnyerte magának a magyar ellenzéket is

– fogalmazott nyílt levelében a kormányfő a Ripost szerint.

Orbán Viktor azt is hangsúlyozta, hogy Ukrajna lépései ellentétesek a magyar emberek érdekeivel és veszélybe sodorják a magyar családok biztonságos és megfizethető energiaellátását.

Levelét azzal zárta, hogy felszólította az ukrán elnököt a kőolajvezeték újbóli megnyitására, illetve több tiszteletet követelt Magyarországnak.