Rendkívüli bejelentés a Kormányinfón – Videó!

A csütörtöki Kormányinfó kiemelt jelentőséggel bírt, hiszen a kormány az elmúlt napokban több fontos stratégiai kérdést is tárgyalt, köztük az Ukrajna felőli olajblokád hatásait, a Brüsszelből érkező katonai és politikai nyomásgyakorlást, valamint a legújabb gazdaságvédelmi intézkedéseket.

Csütörtök délelőtt ismét kormányinfót tartott Gulyás Gergely Fotó: Ladóczki Balázs

Gulyás Gergely elsőként tudatta, hogy a szerdai kormányülésen Magyarország energiaellátásának biztonsága volt a fő téma. A miniszter emlékeztetett, hogy az ukránok hetek óta nem szállítanak kőolajat hazánk irányába, annak ellenére, hogy a vezeték erre alkalmas lenne. Hozzátette: az ukránok maguk támadják a Barátság kőolajvezeték egyes szakaszait orosz területen.

A magyar kormány azt is kérte Ukrajnától, hogy tegyék lehetővé, hogy magyar és szlovák szakértők megvizsgálják a Barátság vezetéket, de erre az ukránok nem hajlandók.

Ezzel kapcsolatban Kaja Kallas uniós külügyi főképviselő azt mondta, hogy a magyaroknak nem szakértőket, hanem katonákat kellene Ukrajnába küldenie.

Megemlítette az ügyben az Európai Unió álszent magatartását is, hiszen a magyar kormány eddig hiába kérte, hogy szeretné uniós támogatásból elvégezni a százhalombattai finomító átállítását a Brent kőolaj feldolgozására, ám mivel ez nem történt meg, ezért kértek mentességet, hogy továbbra is orosz kőolajból biztosítsák az ország ellátását.

Münchenben az ukrán lépésekről a Tisza Párt vezetőit is tájékoztatták, akik ebbe beleegyeztek. Akik ezt a döntést hozták, ártani akarnak hazánknak – hívta fel a figyelmet a miniszter.

A kormány biztonsági okokból elrendelte a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését.

Aki ezt túlzásnak érzi, azoknak felhívom a figyelmét, hogy Magyarország már négy éve, amikor azt mondta az uniós csúcson, hogy kimarad a háborúból, egy ismeretlen eredetű drón repült át Paks légtere felett

– idézte fel, kiemelve, hogy a fokozott védelem azt is jelenti, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye felett teljes drónrepülési tilalom lépett érvénybe. Mint mondta: ha a piaci árat nézzük, akkor 20 dollár felett van az uráli és a Brent olaj ára közötti különbség. Felhívta a figyelmet: amennyiben az uráli olaj hiányában ellehetetlenül a százhalombattai olajfinomító működése, mind Magyarországon, mind pedig a régióban a benzinár jelentős emelkedésére lehet számítani. A tárcavezető szerint a Barátság kőolajvezeték elzárásával az ukrán kormányzat nyíltan megsérti a szerződésekben lefektetett kötelességeit.

Összességében a magyar politikai elitnek egységesnek kellene lennie a kérdésben, és a jogszabályok szerint Brüsszelnek is a mi oldalunkon kellene állnia

– szögezte le a tárcavezető.

A magyar kormány a tegnapi ülésén arról is döntött, hogy minden pedagógus 150 ezer forintos extra juttatást fog kapni.

Gulyás Gergely elmondta: egy uniós megállapodás értelmében a pedagógusok bérének el kell érnie a diplomás átlagbér 80 százalékát. A támogatás 12 százalékban uniós, 88 százalékban hazai forrásból valósul meg.