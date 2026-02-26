Zelenszkij négy éve azon dolgozik, hogy Magyarországot belekényszerítse a háborúba

Orbán Viktor nyílt levelet írt Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek, amelyben pontról pontra összegzi annak magyarellenes politikáját. A miniszterelnök felszólította a háborús ország vezetőjét, hogy hagyjon fel ezzel, miközben egyértelműen összefoglalta, hogy Zelenszkij végső célja az ukránbarát kormány Magyarországon, amivel belekényszerítheti Magyarországot az oroszokkal folytatott háborújába.

Orbán Viktor nyílt levelet írt Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán/MTI

A magyar választásokba való súlyos beavatkozás volt az Zelenszkij részéről, hogy elzárta a Magyarország energiaellátásában kulcsfontosságú Barátság kőolajvezetéket, amelyen keresztül az olcsó orosz olaj jut el Magyarországra. Orbán Viktor Donald Trumppal kötött – személyes viszonyukon alapuló – megállapodása alapján Magyarország korlátlan időre mentesül az orosz olaj szankciók alól, így a magyarok olcsóbban juthatnak üzemanyaghoz – írja a Ripost.

A Tisza Párt és szakértője, a volt Shell-alelnök, Kapitány István a Shell-lel együttműködve az olcsó orosz energia helyett drágább, amerikai LNG beszerzését erőltetné, ami jelentősen megemelné az energiaárakat. A Barátság kőolajvezetéken érkező olcsó orosz olaj a rezsicsökkentés egyik alappillére, így az ukrán elnök és Magyar Péter pártja láthatóan kart karba öltve dolgoznak a Brüsszel által szorgalmazott orosz olaj elleni lépéseken. A vezető politikusaik menekülnek a kérdések elől.

Magyar Péterék terve a rezsicsökkentés megszüntetése, ezt mutatják a Tiszához kötődő szakértők ezzel ellentétes megszólalásai, és persze a titkolózásuk is. Most pedig, hogy Ukrajna az olajszállítások blokkolásával zsarolja a magyar kormányt, veszélyezteti a rezsicsökkentés fenntartását, a Tisza és Magyar Péter pártelnöke lapít, sunnyog, nem áll ki a magyar érdekek védelme mellett. Véletlenül sem bírálják még finoman sem Zelenszkijt, az ukránok oldalára álltak.

Érdemes idézni ezt a vonatkozó részt Orbán Viktor nyílt leveléből:

Azt is látjuk, hogy Ön, Brüsszel és a magyar ellenzék összehangolt lépéseket tesz, hogy hatalomra juttasson egy ukránbarát kormányt Magyarországon. Ön az elmúlt napokban elzárta a Magyarország energiaellátásában kulcsfontosságú Barátság kőolajvezetéket. Az Ön lépései Magyarország érdekeivel ellentétesek, és a magyar családok biztonságos és megfizethető árú energiaellátását veszélybe sodorják.

Orbán Viktor múlt heti, washingtoni sajtótájékoztatóján röviden összefoglalta az egész folyamat lényegét: Ukrajna azt akarja, hogy Magyarországon zűrzavar legyen. Nekik egy ukránbarát kormány kell, ezért finanszírozzák a Tisza pártot.