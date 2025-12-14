Horoszkópod szerint ez az őrangyal vigyáz rád
Minden hónapnak megvan a saját maga védelmezője. Horoszkópod elárulja, ki az őrangyalod.
A spiritualitás mélyen személyes utazás. Bár sokunkat vonzanak különféle szellemi vezetők, istenek, istennők, őrangyalok, ősök vagy szentek, a születési hónapunk azaz a horoszkópunk segíthet azonosítani, mely isteni védelmező lehet számunkra a leginkább „lélekhez illő”. A szakértők szerint minden születési hónaphoz tartozik egy meghatározott szellemi vezető, aki figyel ránk és védelmez bennünket.
Ez a szellemi vezető tartozók hozzád horoszkópod szerint
Lent a születési hónapok szerepelnek. A pontos születési napot most hagyd figyelmen kívül. A hozzárendelt isteni alak segítségül hívható védelemért, irgalomért, gyógyulásért és szerencséért.
Január – Szent Johanna (Jeanne d’Arc)
A januárban születettek vagy ellenálló Bakok, akik eltökélten haladnak céljaik felé, vagy innovatív Vízöntők, akik a nagyobb összképet tartják szem előtt. Ezek a tulajdonságok erős személyiségüket, jövőbe látó akaratukat és fegyelmezett törekvéseiket tükrözik.
Február – Kuan Jin (Quan Yin)
A februári születésűek lehetnek Vízöntők, akik az emberi értékek és újítások fejlődésével törődnek, vagy érzékeny Halak, akik gyógyító, spirituális vagy szívközpontú útra vágynak. Kuan Jin az irgalmat, az érzelmi intelligenciát és a nagylelkű természetet testesíti meg.
Március – Gábriel arkangyal
A márciusban születettek vagy érzékeny Halak, akik az emberiség gyógyítására vágynak, vagy ambiciózus Kosok, akik saját, egyéni útjuk úttörői. Ez az arkangyal védi a márciusi születésűeket, tükrözi múzsaszerű energiájukat, felébreszti aurájukat, és a megújulás hírnökeként szolgál.
Április – Szekhmet
Az áprilisi születésnaposok közé tartoznak a kezdeményező Kosok, akik bátran követik szenvedélyeiket, illetve a gyakorlatias Bikák, akik elkötelezettek hosszú távú céljaik iránt. Szekhmet tüzes természete jól illeszkedik ehhez a hónaphoz, összhangban áll kitartásukkal és harci szellemükkel azokért, akik vagy amik igazán fontosak számukra.
Május – Gaia
Gaia, a Föld anyja, a májusban születettekhez kapcsolódik. Ide tartozik az érzéki Bika, aki gyakorlatias módon gondoskodó, valamint a társas Ikrek, akik a dinamikus energiát keresik. Mindkét jegy a bőség, a luxus és a nagylelkű növekedés auráját sugározza, lehetővé téve mások számára, hogy törődésük által egyfajta belső tavaszt éljenek meg.
Június – Hermész
Hermész, az ókori görög hírnökisten, a júniusban születettek játékos kíváncsiságát tükrözi. Legyen szó az intellektuális ingereket kereső Ikrekről vagy az intuitív Rákokról, akik belső megérzésük nyomán jutnak mélyebb igazságokhoz, ez az isteni védelmező gyors észjárásukat jeleníti meg.
Július – Yemaya
A joruba mitológiából származó Yemaya az óceán istennője. A júliusban születettek lehetnek érzelmes Rákok, akiket érzékenységük vezet, vagy melegszívű Oroszlánok, akik nyíltan vállalják érzelmeiket. Yemaya tükrözi gondoskodásukat, érzelmi mélységüket és kreatív ragyogásukat.
Augusztus – Ra
Ra, az egyiptomi Napisten, az augusztusban születettek energiáját képviseli. Legyen szó teátrális, erős személyiségű Oroszlánokról vagy részletekre figyelő, kötelességtudó Szüzekről, Ra magabiztos vezetői minőségüket jelképezi.
Szeptember – Rafael arkangyal
A szeptemberben születettek aprólékos Szüzek, akik mesterségüknek élnek, vagy harmonikus Mérlegek, akik a kapcsolódásra vágynak. Rafael arkangyal gyógyító, helyreállító aurájukat tükrözi. Egyensúlyt teremt és reményt ad, segítve őket abban, hogy hűek maradjanak alapvető értékeikhez.
Október – Aphrodité
Aphrodité, a szerelem, szépség és vágy ókori görög istennője uralkodik az októberben születettek felett. Legyenek bájos Mérlegek, akik mindenben harmóniára törekednek, vagy mély Skorpiók, akik érzékelik az árnyékban rejlő titkokat, aurájuk mágneses. A szeretet nyers, átalakító és sebezhető formája az igazi szupererejük.
November – Hekaté
Hekaté, a küszöbök, az intuitív mágia és a titokzatos átalakulás ősi istennője támogatja a novemberben születetteket. Ők lehetnek vonzó Skorpiók, akik a lélek igazságára hangolódnak, vagy filozofikus Nyilasok, akik kalandos élettapasztalatokra vágynak. Hekaté segít nekik a magasabb tudatosság felé ébredni.
December – Saint Germain (Szent Germain)
Saint Germain a magasabb tudatosságot és a legmagasabb szintű vezetést képviseli, és a decemberben születettekhez kapcsolódik. Legyen szó bátor Nyilasokról, akik a legfőbb igazságot keresik, vagy tudatos Bakokról, akiket az integritás és a hosszú távú jövőkép vezérel, rendíthetetlenül ragaszkodnak céljaikhoz. Ez a felemelkedett mester segít vágyaikat kézzelfogható valósággá alakítani.
