Horoszkópod szerint ez az őrangyal vigyáz rád

A spiritualitás mélyen személyes utazás. Bár sokunkat vonzanak különféle szellemi vezetők, istenek, istennők, őrangyalok, ősök vagy szentek, a születési hónapunk azaz a horoszkópunk segíthet azonosítani, mely isteni védelmező lehet számunkra a leginkább „lélekhez illő”. A szakértők szerint minden születési hónaphoz tartozik egy meghatározott szellemi vezető, aki figyel ránk és védelmez bennünket.

Fotó: Freepik - illusztráció

Lent a születési hónapok szerepelnek. A pontos születési napot most hagyd figyelmen kívül. A hozzárendelt isteni alak segítségül hívható védelemért, irgalomért, gyógyulásért és szerencséért.

Január – Szent Johanna (Jeanne d’Arc)

A januárban születettek vagy ellenálló Bakok, akik eltökélten haladnak céljaik felé, vagy innovatív Vízöntők, akik a nagyobb összképet tartják szem előtt. Ezek a tulajdonságok erős személyiségüket, jövőbe látó akaratukat és fegyelmezett törekvéseiket tükrözik.

Február – Kuan Jin (Quan Yin)

A februári születésűek lehetnek Vízöntők, akik az emberi értékek és újítások fejlődésével törődnek, vagy érzékeny Halak, akik gyógyító, spirituális vagy szívközpontú útra vágynak. Kuan Jin az irgalmat, az érzelmi intelligenciát és a nagylelkű természetet testesíti meg.

Március – Gábriel arkangyal

A márciusban születettek vagy érzékeny Halak, akik az emberiség gyógyítására vágynak, vagy ambiciózus Kosok, akik saját, egyéni útjuk úttörői. Ez az arkangyal védi a márciusi születésűeket, tükrözi múzsaszerű energiájukat, felébreszti aurájukat, és a megújulás hírnökeként szolgál.

Április – Szekhmet

Az áprilisi születésnaposok közé tartoznak a kezdeményező Kosok, akik bátran követik szenvedélyeiket, illetve a gyakorlatias Bikák, akik elkötelezettek hosszú távú céljaik iránt. Szekhmet tüzes természete jól illeszkedik ehhez a hónaphoz, összhangban áll kitartásukkal és harci szellemükkel azokért, akik vagy amik igazán fontosak számukra.

Május – Gaia

Gaia, a Föld anyja, a májusban születettekhez kapcsolódik. Ide tartozik az érzéki Bika, aki gyakorlatias módon gondoskodó, valamint a társas Ikrek, akik a dinamikus energiát keresik. Mindkét jegy a bőség, a luxus és a nagylelkű növekedés auráját sugározza, lehetővé téve mások számára, hogy törődésük által egyfajta belső tavaszt éljenek meg.