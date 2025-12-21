Polgár Tünde nem finomkodott: ezt kerüljük karácsonykor! „Szeretetet adjunk, ne még egy koporsószöget!”

Polgár Tünde az etikett nagyasszonyaként is elhíresült az elmúlt években. Öltözködés, éttermi szokások, társadalmi normák – sok témában ismertetett már írott vagy íratlan szabályokat. Most a karácsonyi ajándékozás kapcsán mondta el, hogy mit ne!

Polgár Tünde etikett-tippjei most a karácsonyi ajándékozásról szóltak, pontosabban arról, hogy mit ne tegyünk a fa alá! (Fotó: Kunos Attila)

Polgár Tünde betiltaná az alkohol ajándékozását

„A legfontosabb, hogy ismerjük a kívánságát annak, akit megajándékozunk. Érdemes elhelyezni nála egy kívánságlistát, amire 5-10 tételt felír” – kezdte YouTube-csatornáján a dúsgazdag feleség, majd rátért arra, hogy mit érdemes elkerülni…

„Amit tilos! Mint alkoholista szülő gyermeke – hiszen nyílt titok, hogy az anyám alkoholista volt –, itt kérnék meg mindenkit, hogy bár gyorsan le lehet tudni, ha veszünk egy likőrt – szokjunk le erről! Magyarországon szinte minden családban van, aki küzd a démonjaival. Értem, te csak akartál adni egy jó üveg bort. De próbáljunk meg kicsit túllépni ezen. Ne mutassuk a gyerekünknek, unokánknak sem azt, hogy az alkohol a legjobb megoldás, ha valakit meg akarunk ajándékozni. Az alkohol, az alkoholizmus népbetegség, az pedig olaj a tűzre, ha ezt adunk valakinek...”

Szeretetet adjunk, ne még egy koporsószöget! Lehet, nem is tudunk róla, de előfordulhat, hogy egy apának vagy anyának adunk egy olyan csábító démont, ami miatt a gyerekek fognak szenvedni. Ha gondoltál is erre, gondold újra. Ne adjunk alkoholt ajándékba. Az nem ajándék, az méreg! Azzal tönkre teheted valaki családját

– fakadt ki Polgár Tünde.

„Nálunk a karácsonyi ajándék idén is kvázi a semmi”

Az „inkább ne” listán szerepel a századik feliratos bögre, hűtőmágnes. És olyan ajándék, amivel mást megbánthatunk: fogyitabletta, fogyitábor. Vagy olyan stílusú ruha, ami az ajándékozónak tetszik, és rá akarja erőltetni a saját stílusát az ajándékozottra.

S hogy mit érdemes? A gondoskodás, a közösen eltöltött idő és a szeretet kéne, hogy a legfontosabb legyen – vallja. Polgár Tünde férje, Polgár Árpád mellett nagy lábon élhet, karácsonykor mégsem a pénzszóráson van a hangsúly, sőt!

Nálunk a karácsonyi ajándék idén is kvázi a semmi. Egy-két könyv, néhány apróság. Semmi extra. Mert nem erről kell a karácsony szóljon. Hanem hogy végre együtt vagyunk, végre el tudunk tölteni két napot együtt a nagy rohanásban. Sokan mondhatják, hogy nekem könnyű, de nem az számít, hogy kinek mennyire vastag a pénztárcája

– érvelt a fiatalos üzletasszony.