Polgár Árpád egy híres japán kocsmában veréssel fenyegetőzött

A házaspár Japánban járt, kalandjaikról szombaton számoltak be egy hosszabb videós összefoglalóban. Polgár Árpád és Polgár Tünde egy híres bárba is foglalt asztalt, ahol a Kill Billt forgatták, ezen a helyen játszódott Uma Thurman emlékezetes jelenete is.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.05. 20:00
utazás Polgár Árpád Tokió Polgár Tünde

Polgár Árpád és Polgár Tünde a tokiói szórakozónegyedet sem hagyta ki japán kalandozásai során. "Egy olyan sörözőbe, étterembe megyünk be, amely híres filmekben szerepelt, mint a Kill Bill. Foglalni kellett. Porügaru Árpádu néven foglaltunk” – mesélte Árpád, akinek a nevét a jelek szerint nemigen értették telefonon.

20221029 POLGÁR ÁRPÁD 5N2A0219 KUNOS
Polgár Árpádék újabb videót mutattak kalandjaikról (Fotó: Kunos Miklós/Archív)

Végül bejutottak az étterembe, a Gonpachi Nishi-Azabu nevű helyre, ahol igazán nagy zsivaj fogadta őket.

Itt forgatták a Kill Billt, nagyon sok verekedés volt fent és lent is. Úgy jelentkeztünk, hogy mi is fogunk verekedni. Nekünk azt mondták, hogy azzal kell megverekedni, aki ehhez az asztalhoz jön

 – mondja Árpád a felvételen, megpaskolva a szomszéd asztalt. Viccelődve megjegyezte, nem tudja, hogy erős lesz-e, vagy ki érkezik egyáltalán, de lehet, hogy a vacsorát "kiverik" belőlük.

Polgár Tünde elmesélte, hogy a legenda szerint Tarantino meglátta ezt a bárt, és kifejezetten erre írta a jelenetet. "Árpi nagyon felfickósította magát és verekedni akar. Úgy érzi, hogy ő már nindzsa. De szerintem itt minket összevernek, úgyhogy ne erőlködjünk” – javasolta, miközben a házaspár sört és mojitót fogyasztott békésen.

Polgár Árpád és Polgár Tünde botrány nélkül megvacsorázott

Ha nem akarnak verekedni, én akkor is kikezdek velük. Elkezdem rugdosni vagy valami!”  – fenyegetőzött poénkodva Polgár Árpád, mire felesége azzal reagált, hogy nyilván megbolondult. „Egyszerűen megszállta a magyar virtus, ki tudta mondani a nevét japánul, ez pont elég volt neki” – jegyezte meg.

Végül a párost átültették, így a felettébb érdekesnek ígérkező összecsapás elmaradt. Árpád szerint megijedtek tőle, mert „látszik rajta az erő és a fiatalság”, de neje másképp látta a helyzetet: „Nagyon aranyosak voltak, jött egy hétfős társaság. Hét emberrel még az Árpi sem bírna” – közölte, mire férje azt válaszolta, hogy az a variáció sem volt rossz, amit ő elmesélt.

20220703 POLGÁR ÁRPÁD 5N2A6699 KUNOS
Polgár Árpád lételeme a humor (Fotó: Kunos Miklós/Archív)

Régiségpiacon is jártak

Polgár Árpád és Polgár Tünde egy antik piacon kezdte a japán útját, sok európai tárgyat találtak, köztük magyar hímzést is. Tünde vett magának finom, vékony selymet, amelyből – mint mondta – majd készíttet magának ruhát. Később a páros egy híres kutya szobrát is meglátogatta, ez helyben a hűség szimbóluma, az eb ugyanis kilenc évig várt ugyanazon a helyen. Az egyetemi professzor meghalt, de a kutya vissza-visszajárt arra a helyre, ahol korábban várakozott a gazdájára.

Megható, hogy egy kutya ilyen szeretettel tud lenni. Árpiról szerintetek lesz ilyen szobor?”  – kérdezte Tünde, majd arról értekezett, hogy Árpád amúgy eltévedős, sehova nem talál vissza. „Rólam nem a hűség, hanem a hülyeség szobrát fogják megmintázni” – jegyezte meg erre viccelődve a műkereskedő üzletember, aki nehéz időszakon van túl. 

 

