Varga Barnabás visszatér, mindenre felkészült az ellenfél kapusa

Vasárnapra pihenőt kért, de kedden már újra a Fradival edzett Varga Barnabás. A Ferencváros csatára – ha edzője úgy dönt – csütörtökön újra az NB I-ben játszhat, a bajnoki címvédő a nyárról elhalasztott, kisvárdai bajnokiját pótolja be (18.00, Tv: M4 Sport).

Varga Barnabás játékra kész – Fotó: Dömötör Csaba

A hazaiak mindössze húszéves kapusa, Popovics Ilja a korábbi élvonalbeli bajnoki fordulóban kivédte az újpestiek szemét, és a Révész Attila edző vezérelte Kisvárda 3-0-ra nyert. Igenám, de ha Varga Barnabás egy 90 percnyi kihagyása után ismét mezt húz a Fradiban, ellene jelentős kihívás újra bizonyítani.

Jól ismerem az FTC-t a tévéközvetítések jóvoltából. A meccs előtti edzéseken az oldalról érkező beadások hatástalanítását gyakoroltam, mivel a Varga-fejesek különlegesek. Lenny Joseph villámgyors megugrásai is gondot okozhatnak, nem beszélve Gruber Zsombor átlövéseiről. A győzelem óriási lenne, de egy ponttal is elégedett lennék

– nyilatkozta a Metropolnak Popovics.

Egykor várdai edzőként dolgozott a Bp. Honvéd legendája, Dajka László, akinek véleménye szerint az újpestiek elleni magabiztos siker szárnyakat ad a hazaiaknak az ötödik fordulóban elmaradt találkozója pótlása előtt.

Ha ők rúgják az első gólt, érdekes meccs várható, de alapvetően a Fradinak áll a zászló

– nyilatkozta a Metropolnak Dajka.

Dzurják József, a Fradi volt centere szoros meccsre számít, de az a tény, hogy volt együttese idegenben játszik, szerinte előnyös.

A fővárosi Groupama Arénában rendre bezárkózik valamennyi vendégcsapat, és ha ellenük nem sikerül a gyors gólszerzés, rendre lelassul a gépezet, tudniillik az FTC nem tudja használni a széleket. Mivel a várdaiak támadójátékot terveznek, ezt Robbie Keane együttese megbünteti

– fogalmazott Dzurják Csöpi.

Varga Barnabással élre állhat a Fradi

Amennyiben a vendég zöld-fehérek nyernek, akkor négy hónap után vezethetik újra az NB I tabelláját. Érdekesség, hogy a két csapat vasárnap szintén összecsap egymással a labdarúgó-NB I-ben, ezúttal majd a Groupama Arénában.

