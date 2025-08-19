„Nem félek a Fraditól!” - üzent a zöld-fehéreknek az NB I új hőse

Popovics Ilija sorozatban remekel. Legutóbb az Újpest ellen mutatott be robinzonádokat, de a Puskás Akadémiával szemben aratott várdai győzelemre (2-1) is okkal lehet büszke. A huszadik életévét november 30-án betöltő ukrán-magyar kettős állampolgár fiatalember a Metropolnak elmondta, ha ilyen jó formában folytatják, úgy az első hat között fejezik be a bajnokságot.

Popovics Ilija nem kapott gólt Újpesten Fotó: Hegedüs Róbert

Nem szoktam megijedni a nagy nevektől, különösebb izgalom nélkül védek. Ez magyarázható azzal, hogy amikor kissrác koromban meccseket néztem a tévében, mindig arra gondoltam, milyen jó lesz, ha egyszer több ezer néző előtt védhetek, tehát a kihíváshoz ily módon hozzászoktam

- mondta a várdai tehetség, akinek a bátyja, Andrej szintén kapus, ám őt messzebbre vetette a sors, Kirgizisztánban szerepel. Ilija 2018-ban döntött úgy, hogy Kárpátaljáról családtagjai nélkül, egyedül keresi a boldogulás útját Magyarországon. Cigándi kölcsönszereplést követően a kisvárdai utánpótlás akadémia „padját koptatta”.

Egyszer majd valamelyik nyugati együtteshez írnék alá szerződést, bár ez nem jelenti azt, hogy ne lennék elégedett Kisvárdával. Hangulatos kisváros, a szabadidőmet sétával, és könyvekkel töltöm. Olvastam a Zlatan Ibrahimovic, illetve a kosárlabdázó Kobe Bryant pályafutásáról készült biográfiát.

Popovics Ilija üzent a Fradinak

Ungváron élő szüleivel rendszeres videokapcsolatban áll, édesanyja többször járt Kisvárdán, édesapja viszont a munkája miatt nem lel módot a látogatásra. Popovics a Fradinak is üzent, bánja, hogy decemberre halasztották a meccsüket.

Izgalommal vártam az ötödik fordulóra kiírt fővárosi bajnokinkat, csakhogy a Ferencváros halasztást kért, ezért december harmadikán játszunk a Groupama Arénában. Viszont nem félek a Fraditól sem. Mint oly’ sokan mások, Varga Barnabást tartom a legjobb magyar csatárnak, Gruber Zsombor pedig egyre többször él a neki felkínált játéklehetőséggel

– tette hozzá Popovics, aki a korábbi ukrán nagyságok közül az aranylabdás Oleg Blohint nevezte legendának.