RETRO RÁDIÓ

„Nem félek a Fraditól!” - üzent a zöld-fehéreknek az NB I új hőse

Egy kárpátaljai magyar futballista remekel a Kisvárda kapujában. Popovics Ilija legutóbb az Újpest otthonában remekelt, nem kapott gólt, csapata 1-0-ra győzött az NB I 4. fordulójának meccsén.

Megosztás
Szerző: (s)
Létrehozva: 2025.08.19. 13:30
labdarúgás kapus Kisvárda kapusgól

Popovics Ilija sorozatban remekel. Legutóbb az Újpest ellen mutatott be robinzonádokat, de a Puskás Akadémiával szemben aratott várdai győzelemre (2-1) is okkal lehet büszke. A huszadik életévét november 30-án betöltő ukrán-magyar kettős állampolgár fiatalember a Metropolnak elmondta, ha ilyen jó formában folytatják, úgy az első hat között fejezik be a bajnokságot.

Popovics Ilija
Popovics Ilija nem kapott gólt Újpesten Fotó: Hegedüs Róbert

Nem szoktam megijedni a nagy nevektől, különösebb izgalom nélkül védek. Ez magyarázható azzal, hogy amikor kissrác koromban meccseket néztem a tévében, mindig arra gondoltam, milyen jó lesz, ha egyszer több ezer néző előtt védhetek, tehát a kihíváshoz ily módon hozzászoktam

 - mondta a várdai tehetség, akinek a bátyja, Andrej szintén kapus, ám őt messzebbre vetette a sors, Kirgizisztánban szerepel. Ilija 2018-ban döntött úgy, hogy Kárpátaljáról családtagjai nélkül, egyedül keresi a boldogulás útját Magyarországon. Cigándi kölcsönszereplést követően a kisvárdai utánpótlás akadémia „padját koptatta”. 

Egyszer majd valamelyik nyugati együtteshez írnék alá szerződést, bár ez nem jelenti azt, hogy ne lennék elégedett Kisvárdával. Hangulatos kisváros, a szabadidőmet sétával, és könyvekkel töltöm. Olvastam a Zlatan Ibrahimovic, illetve a kosárlabdázó Kobe Bryant pályafutásáról készült biográfiát.

Popovics Ilija üzent a Fradinak

Ungváron élő szüleivel rendszeres videokapcsolatban áll, édesanyja többször járt Kisvárdán, édesapja viszont a munkája miatt nem lel módot a látogatásra. Popovics a Fradinak is üzent, bánja, hogy decemberre halasztották a meccsüket.

Izgalommal vártam az ötödik fordulóra kiírt fővárosi bajnokinkat, csakhogy a Ferencváros halasztást kért, ezért december harmadikán játszunk a Groupama Arénában. Viszont nem félek a Fraditól sem. Mint oly’ sokan mások, Varga Barnabást tartom a legjobb magyar csatárnak, Gruber Zsombor pedig egyre többször él a neki felkínált játéklehetőséggel

– tette hozzá Popovics, aki a korábbi ukrán nagyságok közül az aranylabdás Oleg Blohint nevezte legendának.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu