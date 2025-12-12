Fájó sebeket tépett fel Kubatov Gábor, erre egy fradista sem lehet büszke

Hat meccs után is veretlen a Ferencváros az Európa-ligában. A Fradi az alapszakaszban négy találkozót nyert meg, s két döntetlenje van. A Rangers 2-1-es legyőzése után tizennégy ponttal jelenleg hatodik helyen állnak a zöld-fehérek a tabellán, s nagy esély van arra, hogy automatikusan a nyolcaddöntőbe kerüljenek. Ehhez az első nyolcba kell végeznie Robbie Keane csapatának.

A Fradi csütörtökön a skót Rangerst verte hazai pályán Fotó: Polyák Attila/Origo

A Rangers elleni 2-1-es győzelmet szokás szerint a helyszínen szurkolta végig Kubatov Gábor, az FTC elnöke. Ő már a kupatavaszt emlegette, okkal, mivel a Fradi már biztosan továbblép az alapszakaszból. Emellett Kubatov felidézett egy kellemetlen emléket 2014-ből, amikor a csapat a horvát Rijeka ellen játszott.

Én még emlékszem arra a meccsre, amikor a Rijeka ellen nem tudtunk kijönni a kapunktól. Gyakorlatilag nem jöttünk át az ő térfelükre. Most meg itt van a skót topcsapat, fantasztikus meccs, lehetett volna ennél több is

– ünnepelt Kubatov, aki szerint jól látható, hogyan fejlődik a Ferencváros. Ezt is alátámasztja, hogy a gárda sorozatban negyedszer érte el a kupatavaszt. Annak idején a Rijeka az Európa-liga nyári selejtezőjében 1-0-ra és 2-1-re verte a zöld-fehéreket. Akkor az együttes már júliusban elbúcsúzott a nemzetközi porondtól, akárcsak az azt követő években, egészen 2018-ig. Az FTC 2019 óta állandó szereplője a nemzetközi kupák főtáblás szakaszának, 2023 óta pedig megvan a kupatavasz is.

Újabb fontos feladat a Fradi előtt

A magyar bajnok januárban itthon a görög Panathinaikosz, majd Angliában a Nottingham ellen zárja az alapszakaszt. A következő cél, hogy a Fradi végre megnyerjen egy párharcot tavasszal az egyeneses kieséses szakaszban. Magyar csapat utoljára ilyet 40 éve tett meg, akkor a Videoton az UEFA-kupa döntőjéig menetelt.

