Fájó sebeket tépett fel Kubatov Gábor, erre egy fradista sem lehet büszke
A klub elnöke szerint nagyon jól halad a Ferencváros. Kubatov Gábor emlékszik még arra az időkre, amikor a Fradi már júliusban búcsúzott a nemzetközi kupáktól.
Hat meccs után is veretlen a Ferencváros az Európa-ligában. A Fradi az alapszakaszban négy találkozót nyert meg, s két döntetlenje van. A Rangers 2-1-es legyőzése után tizennégy ponttal jelenleg hatodik helyen állnak a zöld-fehérek a tabellán, s nagy esély van arra, hogy automatikusan a nyolcaddöntőbe kerüljenek. Ehhez az első nyolcba kell végeznie Robbie Keane csapatának.
A Rangers elleni 2-1-es győzelmet szokás szerint a helyszínen szurkolta végig Kubatov Gábor, az FTC elnöke. Ő már a kupatavaszt emlegette, okkal, mivel a Fradi már biztosan továbblép az alapszakaszból. Emellett Kubatov felidézett egy kellemetlen emléket 2014-ből, amikor a csapat a horvát Rijeka ellen játszott.
Én még emlékszem arra a meccsre, amikor a Rijeka ellen nem tudtunk kijönni a kapunktól. Gyakorlatilag nem jöttünk át az ő térfelükre. Most meg itt van a skót topcsapat, fantasztikus meccs, lehetett volna ennél több is
– ünnepelt Kubatov, aki szerint jól látható, hogyan fejlődik a Ferencváros. Ezt is alátámasztja, hogy a gárda sorozatban negyedszer érte el a kupatavaszt. Annak idején a Rijeka az Európa-liga nyári selejtezőjében 1-0-ra és 2-1-re verte a zöld-fehéreket. Akkor az együttes már júliusban elbúcsúzott a nemzetközi porondtól, akárcsak az azt követő években, egészen 2018-ig. Az FTC 2019 óta állandó szereplője a nemzetközi kupák főtáblás szakaszának, 2023 óta pedig megvan a kupatavasz is.
Újabb fontos feladat a Fradi előtt
A magyar bajnok januárban itthon a görög Panathinaikosz, majd Angliában a Nottingham ellen zárja az alapszakaszt. A következő cél, hogy a Fradi végre megnyerjen egy párharcot tavasszal az egyeneses kieséses szakaszban. Magyar csapat utoljára ilyet 40 éve tett meg, akkor a Videoton az UEFA-kupa döntőjéig menetelt.
Így értékelték a játékosok a Fradi–Rangers-meccset
Meddig jut a Fradi?
A második számú európai labdarúgó-kupasorozatban ismét izgalmas csaták várják a szurkolókat: ki jut el a kieséses szakaszig, és kik küzdhetnek majd az isztambuli döntőben a trófeáért? A csoportkörben már most parázs mérkőzések, fordulatok és meglepetések borzolják a kedélyeket, és minden játéknap újabb sztorikat hoz. Vajon a nagy múltú klubok dominálnak, vagy érkezik egy igazi fekete ló, amely végigrobog a sorozaton? A TippmixPRO ezúttal is ott van a pályán: számtalan fogadási lehetőséggel teszi még izgalmasabbá az Európa-liga-estéket.
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre