Hidegzuhany után jött Varga Barnabás, verhetetlen a Fradi

A sorozatban öt meccs után veretlen Ferencváros a nyeretlen skót csapattal találkozott az Európa-liga alapszakaszának hatodik fordulójában. A Fradi-Rangers meccsen az egy pont is továbbjutást jelenthetett a zöld-fehéreknek, a magyar bajnok persze hazai pályán győzelemért lépett pályára. Ehhez képest hidegzuhanyként a glasgowi csapat szerezte meg a vezetést, a korábban az MTK-t is erősítő Bojan Miovszki gólja után a partjelző lest intett, a videobíró azonban megadta a találatot. A Ferencváros még az első félidő legvégén egyenlíteni tudott Ötvös Bence utolsó perces góljával.

A Fradi-Rangers meccsen még az első félidőben egyenlíteni tudott a zöld-fehér csapat Fotó: Polyák Attila/Origo

A második félidőben pedig megérkezett a szokásos fejesgól Varga Barnabástól. A csatár negyedszer volt eredményes az Európa-liga alapszakaszában.

Fradi-Rangers: így áll most a Fradi

A Fradi hat forduló után 14 ponttal áll az Európa-ligában. Innentől az a cél, hogy a gárda az első nyolcban végezzen, s játék nélkül ott legyen a nyolcaddöntőben. Az alapszakasz januárban két meccsel zárul, itthon a Panathinaikosz, idegenben a Nottingham lesz az ellenfél.

Varga Barnabás ünnepelt Fotó: Polyák Attila/Origo