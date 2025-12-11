Hidegzuhany után jött Varga Barnabás, verhetetlen a Fradi
A Ferencváros már a nyolcaddöntőért harcol az Európa-ligában. A Fradi-Rangers meccset Varga Barnabás döntötte el.
A sorozatban öt meccs után veretlen Ferencváros a nyeretlen skót csapattal találkozott az Európa-liga alapszakaszának hatodik fordulójában. A Fradi-Rangers meccsen az egy pont is továbbjutást jelenthetett a zöld-fehéreknek, a magyar bajnok persze hazai pályán győzelemért lépett pályára. Ehhez képest hidegzuhanyként a glasgowi csapat szerezte meg a vezetést, a korábban az MTK-t is erősítő Bojan Miovszki gólja után a partjelző lest intett, a videobíró azonban megadta a találatot. A Ferencváros még az első félidő legvégén egyenlíteni tudott Ötvös Bence utolsó perces góljával.
A második félidőben pedig megérkezett a szokásos fejesgól Varga Barnabástól. A csatár negyedszer volt eredményes az Európa-liga alapszakaszában.
Fradi-Rangers: így áll most a Fradi
A Fradi hat forduló után 14 ponttal áll az Európa-ligában. Innentől az a cél, hogy a gárda az első nyolcban végezzen, s játék nélkül ott legyen a nyolcaddöntőben. Az alapszakasz januárban két meccsel zárul, itthon a Panathinaikosz, idegenben a Nottingham lesz az ellenfél.
Meddig jut a Fradi?
A második számú európai labdarúgó kupasorozatban ismét izgalmas csaták várják a szurkolókat: ki jut el a kieséses szakaszig, és kik küzdhetnek majd az isztambuli döntőben a trófeáért? A csoportkörben már most parázs mérkőzések, fordulatok és meglepetések borzolják a kedélyeket, és minden játéknap újabb sztorikat hoz. Vajon a nagy múltú klubok dominálnak, vagy érkezik egy igazi fekete ló, amely végigrobog a sorozaton? A TippmixPRO ezúttal is ott van a pályán: számtalan fogadási lehetőséggel teszi még izgalmasabbá az Európa-liga estéket.
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre