Nagy a baj a Fradi ellenfelénél, esélye sincs a Rangersnek az Európa-ligában
Sok gonddal kell megküzdenie a skótok német vezetőedzőjének, Danny Röhlnek. Sérülések és eltiltás nehezíti a dolgát a Fradi-Rangers El-meccs előtt.
A skót bajnokságban ugyan összekapta a Rangerst a másfél hónapja kinevezett német vezetőedző, Danny Röhl, de az Európa-ligában egyelőre nem fog a fiatal szakember varázsa. Míg a magyar bajnok Ferencváros labdarúgócsapata öt forduló után veretlenül, 11 ponttal az előkelő 6. helyen küzd a közvetlen nyolcaddöntőbe jutásért, addig csütörtöki (18.45, tv: M4 Sport) ellenfele eddig egyetlen döntetlennel a 33. pozícióból várja a folytatást. Ráadásul hiába fogják föl a glasgow-iak utolsó szalmaszálként a budapesti Fradi-Rangers mérkőzést, helyi sajtójelentés szerint az ág is húzza a kiesés szélére került Rangerst.
Az idegenbeli El-meccsein eddig Grazban 2-1-es, a norvég Brann Bergen vendégeként pedig 3-0-s vereséget szenvedett Rangers keretéből sérülések és eltiltás miatt sokan nem játszhatnak a Groupama Arénában.
Fradi-Rangers: sok a kérdőjel a skótoknál
Ahhoz, hogy a skótoknak maradjon esélyük a rájátszásba jutásra – ehhez a 9-24. helyek között kéne végeznie a főtáblán –, bravúrra lenne szükségük a három győzelem és két döntetlen mellett még veretlen Fradi ellen. Csakhogy Röhlnek sok a gondja a csapata összeállításakor.
Nedim Bajrami, Clinton Nsiala, Kieran Dowell, Derek Cornelius és Rabbi Matondo szóba sem jöhetnek, mert különböző okokból kimaradtak az Európa-ligára nevezett listára; az elefántcsontparti válogatott középpályás, Mohamed Diomandé az eltiltását tölti (őt legutóbb, a Braga elleni 1-1 95. percében kiállították); John Souttar, Oliver Antman és Bailey Rice sérülés miatt nem játszhatnak; Joe Rothwell szereplése pedi hasonló okból erősen kérdéses – gyűjtötte össze a rossz híreket a The Scotsman. A cikk szerint csak abban bízhat a német tréner, hogy a hétvégi, Kilmarnock elleni (3-0) gólszerzője, Mikey Moore, a védő Dujon Sterling és leginkább a most kispadra került csapatkapitány, James Tavernier visszakerülhet a kezdőcsapatba.
Az Európa-liga állása:
- Lyon 12 (11-2);
- Midtjylland 12 (12-5);
- Aston Villa 12 (8-3);
- Freiburg 11 (8-3);
- Betis 11 (8-3);
- FTC 11 (9-5);
...33. Rangers 1.
Meddig jut a Fradi?
Vajon a nagy múltú klubok dominálnak, vagy érkezik egy igazi fekete ló, amely végigrobog a sorozaton?
