Meglepő dolgot tett a Fradi, évek óta erre várnak a szurkolók

A megszokottnál korábban rálépett a gázra Robbie Keane csapata. A Fradi a nehéz őszi időszak után is vezeti a bajnoki tabellát.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.09. 10:30
Fradi Robbie Keane NB I magyar bajnokság

Helyreállt a világ rendje az NB I-ben? A Fradi szurkolói szerint mindenképpen: a Kisvárda ellen aratott magabiztos, 3-0-s diadalt követően Robbie Keane együttese ismét elfoglalta a magyar élvonal trónját. Ez annak tükrében különösen érdekes, hogy az elmúlt években a zöld-fehérek rendszerint visszafogottabban kezdték a bajnokságot, olyannyira, hogy sem 2023-ban, sem 2024-ben nem álltak az élen az őszi szezon végén, és leginkább tavasszal tudták érvényesíteni az erőfölényüket.

A Fradi zsinórban harmadik mérkőzést nyerte a magyar bajnokságban
A Fradi zsinórban harmadik mérkőzést nyerte a magyar bajnokságban Fotó: Czinege Melinda

Idén gyengébbek a Fradi riválisai?

Most, 16 fordulót követően az FTC 31 ponttal vezeti a Fizz Liga pontvadászatát, és mindössze a tavalyi bronzérmes ETO, valamint a DVSC maradt három ponton belül. Ugyanez a teljesítmény az előző két idényben nem lett volna elegendő az első helyhez: tavaly a Puskás Akadémia 32, azt megelőzően pedig a Paks 34 ponttal állt a bajnokság ezen szakaszában.

Mindezekből két következtetés is levonható. Egyrészt az átlagosnál is nagyobb különbség alakulhat ki a bajnokság hajrájára, hiszen a 2023/24-es szezonban például májusra már 16 pontos előnyre tett szert a Ferencváros – pedig akkor az őszt még négypontos hátránnyal zárta.

Másrészt az Európa-liga küzdelmeire is hatással lehet az esetlegesen "kényelmesebb" hazai idény: tavasszal várhatóan továbbra is versenyben lesz a Fradi a második legrangosabb európai kupasorozatban, ahol klasszis ellenfelek várnak a magyar rekordbajnokra.

NB I aktuális állása:

1. Ferencváros 31 pont (34-17)

2. Győri ETO 29 pont (33-17)

3. Debreceni VSC 28 pont (25-20)

