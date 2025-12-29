Készül az új szerződés? Tóth Alex lebukott, Olaszországban látták őt

Tóth Alex szinte egyik pillanatról a másikra a magyar labdarúgás egyik legígéretesebb fiatal tehetségévé nőtte ki magát. A mindössze 20 esztendős középpályás 2025 tavaszán vált megkérdőjelezhetetlen alapemberré a Ferencvárosnál, teljesítménye pedig olyan gyors ütemben ívelt felfelé, hogy már márciusban bemutatkozhatott a magyar válogatottban is. Ősszel a Transfermarkt adatai szerint már az NB I legértékesebb játékosa lett 8 millió eurós értékével, de nem kizárt, hogy akár ennél is többet kell fizetnie érte a következő klubjának.

Tóth Alex Olaszország egyik legnagyobb klubjánál folytathatja pályafutását – Fotó: Tumbász Hédi

A Bors információi szerint a fiatal középpályás a nyári átigazolási időszakban a Juventushoz szerződhet, ugyanakkor több európai élcsapat, köztük a Liverpool is figyelemmel kíséri a fejlődését. Az elmúlt napokban újabb darabok kerültek helyükre a kirakósban, amelyek tovább erősítik annak esélyét, hogy Olaszországban folytatja pályafutását.

Tóth Alex Olaszországba utazott

A magyar válogatott játékos ugyanis nemrég Milánó repülőterén bukkant fel, ahol összefutott Bősze Leventével, a korosztályos magyar válogatott játékosával, aki jelenleg a Comóban futballozik. A mindössze 16 éves tehetség egy közös fotót is megosztott az Instagram-történetében a Ferencváros középpályásával.

Alex Tóth, the 20 y.o. FTC midfielder was spotted at Milan Airport 👀



Several clubs are interested in the highly talented midfielder, including teams from Italy. Reports claim that Juventus have already made an offer for Ali ⚫️⚪️



Is this just a coincidence?



via@levi_como_13/IG pic.twitter.com/xvmEb9O2ZJ — FutureBallersHU (@FutureBallersHU) December 27, 2025

Tudniillik Milánó és Torino közel van egymáshoz, utóbbi repülőtere viszont kisebb, és Budapestről is kevesebb járat indul oda. Emiatt valószínűbb, hogy Tóth Alex ezért érkezett Milánóba, nem pedig azért, mert az AC Milan vagy az Inter vezetőivel találkozott volna.

A találgatásokat tovább erősíti, hogy az olasz sportsajtóban is egyre gyakrabban bukkan fel a neve. Az ország legnagyobb sportnapilapja, a La Gazzetta is megemlítette őt a Juventus lehetséges kiszemeltjei között. A beszámolók szerint a klub vezérigazgatójának – aki korábban játékosmegfigyelőként dolgozott – érdeklődését is felkeltette a magyar tehetség, ugyanakkor kiemelik, hogy a tapasztalat hiánya gondot okozhat számára a Seria A-ban.