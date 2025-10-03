Magyar-örmény: Itt a bejelentés, nem csak Varga és Sallai lesznek a fontos hiányzók

Hetek óta lógott a levegőben, hogy a magyar labdarúgó-válogatott következő ellenfele, Örményország jelentősen megerősödhet a jövő szombati (18.00) világbajoki selejtezőre. Arról szóltak a hírek, hogy az októberi magyar-örmény meccsre visszatér a vendégcsapatba a válogatottságtól 2022-ben visszavonult Henrih Mhitarjan. Jegise Melikjan szövetségi kapitány pénteken kihirdetett keretében azonban nem szerepel az idén Bajnokok Ligája-döntős olasz Internazionale sztárja.

Mhitarjant nem sikerült rávenni, hogy térjen vissza a magyar-örmény vb-selejtezőre / Fotó: NurPhoto

A 2021-ig 95-szörös örmény válogatott, a nemzeti csapatban 32 gólt szerzett Mhitarjant tehát nem sikerült visszacsalogatnia riválisunknak. Pedig 36 évesen még mindig fontos játékosa az Internek (ahogy korábban az volt többek között a Dortmundnak, a Manchester Unitednek, az Arsenalnak és az AS Romának is).

Magyar-örmény: nem jön Mhitarjan

A Magyar Nemzet emlékeztet: a milánói klub idei hét tétmeccséből négyszer a kezdőcsapat tagja volt, az örmény válogatottban még mindig egyértelműen ő lenne az első számú sztár, rajta kívül jelenleg Grant-Leon Ranos (Borussia Mönchengladbach) játszik még topligában a kaukázusi ország futballistái közül.

Örményország pocsékul kezdte az évet, a grúzok ellen 9-1-es összesítéssel elveszített NL-osztályozó nem lehetett meggyőző érv Mhitarjan visszacsábítására. Jött is az edzőváltás, Jegise Melikjant augusztusban nevezték ki szövetségi kapitánynak, s bár irányításával a portugáloktól simán kikapott Örményország, az Írország elleni sikerrel felugrott a selejtezőcsoport második helyére. Ezután folytatott Melikjan az ő szavaival élve „reményteli beszélgetést” Mhitarjannal. A pénteki kerethirdetésen kiderült, hogy az Inter sztárja mégsem tér vissza a nemzeti csapatba Budapesten, ahol Marco Rossi hazai csapatából az eltiltott Varga Barnabás és Sallai Roland lesznek a legnagyobb hiányzók.