RETRO RÁDIÓ

Magyar-örmény: Itt a bejelentés, nem csak Varga és Sallai lesznek a fontos hiányzók

Keretet hirdetett Örményország szövetségi kapitánya. Nem tér vissza a legendás Henrih Mhitarjan a magyar-örmény vb-selejtezőn.

Megosztás
Szerző: LL
Létrehozva: 2025.10.03. 18:20
Henrih Mhitarjan válogatott Sallai Roland Varga Barnabás Örményország vb-selejtező

Hetek óta lógott a levegőben, hogy a magyar labdarúgó-válogatott következő ellenfele, Örményország jelentősen megerősödhet a jövő szombati (18.00) világbajoki selejtezőre. Arról szóltak a hírek, hogy az októberi magyar-örmény meccsre visszatér a vendégcsapatba a válogatottságtól 2022-ben visszavonult Henrih Mhitarjan. Jegise Melikjan szövetségi kapitány pénteken kihirdetett keretében azonban nem szerepel az idén Bajnokok Ligája-döntős olasz Internazionale sztárja.

Mhitarjant nem sikerült rávenni, hogy térjen vissza a magyar-örmény vb-selejtezőre
Mhitarjant nem sikerült rávenni, hogy térjen vissza a magyar-örmény vb-selejtezőre / Fotó: NurPhoto

A 2021-ig 95-szörös örmény válogatott, a nemzeti csapatban 32 gólt szerzett Mhitarjant tehát nem sikerült visszacsalogatnia riválisunknak. Pedig 36 évesen még mindig fontos játékosa az Internek (ahogy korábban az volt többek között a Dortmundnak, a Manchester Unitednek, az Arsenalnak és az AS Romának is). 

Magyar-örmény: nem jön Mhitarjan

A Magyar Nemzet emlékeztet: a milánói klub idei hét tétmeccséből négyszer a kezdőcsapat tagja volt, az örmény válogatottban még mindig egyértelműen ő lenne az első számú sztár, rajta kívül jelenleg Grant-Leon Ranos (Borussia Mönchengladbach) játszik még topligában a kaukázusi ország futballistái közül. 

Örményország pocsékul kezdte az évet, a grúzok ellen 9-1-es összesítéssel elveszített NL-osztályozó nem lehetett meggyőző érv Mhitarjan visszacsábítására. Jött is az edzőváltás, Jegise Melikjant augusztusban nevezték ki szövetségi kapitánynak, s bár irányításával a portugáloktól simán kikapott Örményország, az Írország elleni sikerrel felugrott a selejtezőcsoport második helyére. Ezután folytatott Melikjan az ő szavaival élve „reményteli beszélgetést” Mhitarjannal. A pénteki kerethirdetésen kiderült, hogy az Inter sztárja mégsem tér vissza a nemzeti csapatba Budapesten, ahol Marco Rossi hazai csapatából az eltiltott Varga Barnabás és Sallai Roland lesznek a legnagyobb hiányzók.

A vb-selejtezők F csoportjának állása: 

1. Portugália 6 pont, 2. Örményország 3, 3. Magyarország 1 (4-5), 4. Írország 1 (3-4).

Az októberi program: 

Magyarország-Örményország (okt. 11, 18.00), Portugália-Írország (okt. 11., 20.45); Portugália-Magyarország (okt. 14., 20.45), Írország-Örményország (okt. 14., 20.45). 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu