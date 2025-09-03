Ursula von der Leyen üdvözölte az adóemeléseket. Magyar Péter az ő kottájából játszik?

A Romániában tartózkodó Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke támogatásáról biztosította a kabinetet, hangsúlyozva, hogy Románia minden feltétellel rendelkezik ahhoz, hogy gazdaságát stabil növekedési pályára állítsa.

Méltatta a költségvetési hiány mérséklésére irányuló erőfeszítéseket, elsők között a nagymértékű adóemeléseket.

Romániában augusztus elsején, pénteken léptek életbe az Ilie Bolojan vezette kormány első megszorításai , melyek a már egyébként is magas inflációt még tovább pörgethetik, hiszen számos terméknél emelkedett az áfakulcs, és a jövedéki adó is magasabb lett.

Az élelmiszerek áfája 9-ről 11 százalékra nő Romániában / Fotó: Anadolu via Reuters

Szinte minden drágább lesz Romániában az áfa emelkedése miatt

A Krónika összefoglalója szerint az általános áfakulcs 19 százalékról 21 százalékra emelkedik, de ennél is nagyobb mértékű t a változás az eddigi kedvezményes, 5 és 9 százalékos kulcsoknál, amelyek egyaránt 11 százalékra nőnek. Az általános kulcs többek között olyan termékeket érintett eddig, mint a a ruházat, a cipő, a háztartási gépek vagy épp a távközlési díjak.

A kedvezményes, 5 százalékos áfakulcs olyan termékeknél volt érvényben, mint a tankönyvek, könyvek, újságok és magazinok, továbbá a kastélyok, múzeumok, emlékházak belépődíja, a tűzifa és a hideg évszakban bizonyos fogyasztói csoportok számára biztosított hőenergia. A 9 százalékos áfa eddig az élelmiszereket, a gyógyszereket és a közüzemi díjakat terhelte, de

ebbe a kategóriába tartoztak az ingatlanok is, melyek esetében a kulcs nem 11, hanem 21 százalékra nő, az adó tehát drasztikus emelkedést hozhat az ingatlanpiacon.

Drágul az üzemanyag is

Az áfa emelkedése mellett augusztus 1-jétől magasabb lett az alkoholt, a dohányt vagy épp az üzemanyagokat terhelő jövedéki adó is. Az utóbbi esetben a 10 százalékos az emelés , ami a benzin literenkénti árát 0,43 lejjel (34 forint), a gázolajét pedig 0,4 lejjel (32 forint) dobta meg. Mindez pedig tovább emelheti más termékek árát is, hiszen a cégek előbb-utóbb a szállítási díjak emelkedését is áthárítják majd a vásárlókra.

Az infláció emelkedésével járhat az is, hogy augusztusban érkeztek az első olyan villanyszámlák, melyek már a villamos energia ársapkájának eltörlése után születtek.

Az árak emelkedését egyedül az fékezheti, hogy az emberek vásárlóereje az elmúlt két évben csökkent.

Az augusztusi áremelések után szeptemberben is folytatódhat a drágulás, hiszen attól a hónaptól az útadó és a bírságok is nőnek. A közúti infrastruktúrát kezelő vállalat (CNAIR) bejelentette, hogy az útadómatrica 28 euróról 50 euróra drágul, miközben a bírságok megduplázódnak.