Ursula von der Leyen üdvözölte az adóemeléseket. Magyar Péter az ő kottájából játszik?

Egyelőre Romániában dicsérte meg az emberek megsarcolását.
A Romániában tartózkodó Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke támogatásáról biztosította a kabinetet, hangsúlyozva, hogy Románia minden feltétellel rendelkezik ahhoz, hogy gazdaságát stabil növekedési pályára állítsa.
Méltatta a költségvetési hiány mérséklésére irányuló erőfeszítéseket, elsők között a nagymértékű adóemeléseket.
Romániában augusztus elsején, pénteken léptek életbe az Ilie Bolojan vezette kormány első megszorításai , melyek a már egyébként is magas inflációt még tovább pörgethetik, hiszen számos terméknél emelkedett az áfakulcs, és a jövedéki adó is magasabb lett.
A Krónika összefoglalója szerint az általános áfakulcs 19 százalékról 21 százalékra emelkedik, de ennél is nagyobb mértékű t a változás az eddigi kedvezményes, 5 és 9 százalékos kulcsoknál, amelyek egyaránt 11 százalékra nőnek. Az általános kulcs többek között olyan termékeket érintett eddig, mint a a ruházat, a cipő, a háztartási gépek vagy épp a távközlési díjak.
A kedvezményes, 5 százalékos áfakulcs olyan termékeknél volt érvényben, mint a tankönyvek, könyvek, újságok és magazinok, továbbá a kastélyok, múzeumok, emlékházak belépődíja, a tűzifa és a hideg évszakban bizonyos fogyasztói csoportok számára biztosított hőenergia. A 9 százalékos áfa eddig az élelmiszereket, a gyógyszereket és a közüzemi díjakat terhelte, de
ebbe a kategóriába tartoztak az ingatlanok is, melyek esetében a kulcs nem 11, hanem 21 százalékra nő, az adó tehát drasztikus emelkedést hozhat az ingatlanpiacon.
Az áfa emelkedése mellett augusztus 1-jétől magasabb lett az alkoholt, a dohányt vagy épp az üzemanyagokat terhelő jövedéki adó is. Az utóbbi esetben a 10 százalékos az emelés , ami a benzin literenkénti árát 0,43 lejjel (34 forint), a gázolajét pedig 0,4 lejjel (32 forint) dobta meg. Mindez pedig tovább emelheti más termékek árát is, hiszen a cégek előbb-utóbb a szállítási díjak emelkedését is áthárítják majd a vásárlókra.
Az infláció emelkedésével járhat az is, hogy augusztusban érkeztek az első olyan villanyszámlák, melyek már a villamos energia ársapkájának eltörlése után születtek.
Az árak emelkedését egyedül az fékezheti, hogy az emberek vásárlóereje az elmúlt két évben csökkent.
Az augusztusi áremelések után szeptemberben is folytatódhat a drágulás, hiszen attól a hónaptól az útadó és a bírságok is nőnek. A közúti infrastruktúrát kezelő vállalat (CNAIR) bejelentette, hogy az útadómatrica 28 euróról 50 euróra drágul, miközben a bírságok megduplázódnak.
Mindezek mellett a kormány július elsejétől megszüntette a 2023 februárja óta érvényes ársapkát a a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás esetében is, tehát annak az ára is magasabb lehet.
Az Európai Bizottság elnöke látogatása során közös nyilatkozatot tett Nicușor Dan román elnökkel. A konstancai hadikikötő és az Mihail Kogălniceanu légibázis meglátogatása után kiemelte:
Románia ma a NATO keleti szárnyának egyik legfontosabb partnere, amely jelentős szerepet játszik Európa biztonságának megőrzésében a Fekete-tenger térségében.
Von der Leyen szerint az ország intézményei az elmúlt hónapokban példásan ellenálltak a dezinformációs kísérleteknek és a Moszkva által megszokott nyomásgyakorlási módszereknek.
A Bizottság elnöke bejelentette, hogy az Európai Tanács egy 800 milliárd eurós védelmi csomagot hagyott jóvá 2030-ig, amelynek része a 150 milliárd eurós SAFE eszköz közös beszerzések finanszírozására. Ehhez 19 tagállam, köztük Románia is csatlakozott.
Von der Leyen hangsúlyozta: a SAFE forrásai nemcsak a közös védelmi képességek erősítését szolgálják, hanem Ukrajna támogatását is, akár eszközök biztosításával, akár az ukrán védelmi ipar fejlesztésével.
A hosszú távú célokról szólva elmondta, hogy a Bizottság egy ütemtervet dolgoz ki a képességhiányok felszámolására 2030-ig, világos célokkal és mérföldkövekkel.
Emellett a két év múlva életbe lépő új uniós költségvetésben a határvédelemre háromszoros, a védelmi kiadásokra ötszörös, a katonai mobilitásra pedig tízszeres forrásnövelést javasolnak.
Végezetül Von der Leyen kitért Moldova helyzetére is, amelynek függetlenségi napját a múlt héten ünnepelték.
Kiemelte, hogy az EU mindig támogatni fogja a moldovai nép demokratikus és európai törekvéseit.
