Orbán Viktornak még erre sem lesz ideje a karácsonyi szünetben
Nincs megállás még az ünnepek alatt sem.
Orbán Viktor gondterhelten nézett maga elé a dolgozószobájában. Egy kupac könyvvel szemezett, amelynek egy részét el sem fogja olvasni, csak átlapozza, de egy másik részét nagyon szeretné elolvasni. A videójából kiderül, hogy erre mikor kerülhet sor.
Olvasni jó!
- buzdítja Orbán Viktor a követőit a Facebookon. Azonban neki aligha van ideje belemélyedni egy jó könyvbe. Vagy mégis? A videóból kiderül:
