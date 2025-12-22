RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktornak még erre sem lesz ideje a karácsonyi szünetben

Nincs megállás még az ünnepek alatt sem.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.22. 21:24
orbán viktor videó könyv

Orbán Viktor gondterhelten nézett maga elé a dolgozószobájában. Egy kupac könyvvel szemezett, amelynek egy részét el sem fogja olvasni, csak átlapozza, de egy másik részét nagyon szeretné elolvasni. A videójából kiderül, hogy erre mikor kerülhet sor.

Orbán Viktor
Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

Olvasni jó!

- buzdítja Orbán Viktor a követőit a Facebookon. Azonban neki aligha van ideje belemélyedni egy jó könyvbe. Vagy mégis? A videóból kiderül:

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu