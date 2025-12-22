RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor Karcagnak üzent

Fontos üzenetet továbbított a városnak.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.22. 20:06
autópálya orbán viktor karcag m4 autópálya

Orbán Viktor a Facebookon tette közzé a mai M4 autópálya gyorsforgalmi szakaszának átadásán készült képeket. Egyben üzent is a karcagiaknak.

Átadták az M4 autópálya szakaszát. Fotó: Orbán Viktor Facebook
Átadták az M4 autópálya szakaszát

Hajrá Karcag

- üzente Orbán Viktor.

