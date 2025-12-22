Orbán Viktor Karcagnak üzent
Fontos üzenetet továbbított a városnak.
Orbán Viktor a Facebookon tette közzé a mai M4 autópálya gyorsforgalmi szakaszának átadásán készült képeket. Egyben üzent is a karcagiaknak.
Átadták az M4 autópálya szakaszát
Hajrá Karcag
- üzente Orbán Viktor.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre